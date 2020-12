Un projet industriel inquiète des habitants de Terrace

Ils craignent notamment d'être gênés par le bruit et la pollution lumineuse.

Une entreprise locale, Progressive Ventures Construction, entend construire un port intérieur sur un terrain de 17 hectares auparavant occupé par une scierie afin de désengorger le transport de fret à Prince Rupert, une ville portuaire située à 140 km à l’ouest de Terrace.

Le port intérieur permettrait aux camions de vider ou de charger leurs marchandises à destination ou en provenance du port de Prince Rupert dans des wagons garés à Terrace.

Le conseil municipal a terminé sa deuxième lecture pour modifier son règlement de zonage. Le terrain obtiendrait alors le droit d’avoir une industrie lourde et non plus légère, ce qui permettrait à Progressive Ventures d’entamer ses travaux et voir son projet aboutir d’ici l’été 2021.

Un vote du conseil municipal sur ce projet de 12 millions de dollars est prévu le 18 décembre.

Le bruit et la pollution

Cependant, de nombreux commerçants, comme Charles Claus, s’inquiètent du bruit et de la pollution qu’engendreraient tant de camions au centre-ville de Terrace, d'autant plus que la nouvelle installation entend fonctionner 12 heures par jour, du lundi au samedi.

M. Claus, qui gère une boulangerie avec sa femme depuis une dizaine d’années, soulève également le danger que poserait aux habitants le transport de marchandises dangereuses. C’est juste devant un poste d’ambulance et d’un hôtel flambant neuf, déclare-t-il. L’endroit met des infrastructures à risque si jamais il venait à se produire une explosion.

Par contre, la mairesse de Terrace, Carol Leclerc, soulève que l’installation créerait des emplois et donnerait un espace dynamique au centre-ville qui souffre d’un manque d’activité économique. Quant au risque de pollution, dit-elle, Progressive Ventures Construction serait obligée de suivre des consignes pour réduire l’impact environnemental.

D'après les informations de Winston Szeto