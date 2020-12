Des appels à mettre fin au Traité du fleuve Columbia suscitent l’inquiétude

Un traité transfrontalier entre le Canada et les États-Unis, qui régule le débit du fleuve Columbia en Colombie-Britannique depuis 56 ans, pourrait être menacé, car des politiciens américains appellent le président Donald Trump à invoquer son pouvoir exécutif pour y mettre fin.

Le Traité du fleuve Columbia a été ratifié par les États-Unis et le Canada en 1964. Il a abouti à la construction de quatre énormes barrages hydroélectriques, soit trois au Canada et un aux États-Unis, pour réduire le risque d'inondation et produire des milliards de dollars d'hydroélectricité.

Selon le gouvernement canadien, le traité est un modèle de coopération internationale en matière de développement hydroélectrique.

Certaines dispositions du traité expirent en 2024 et les négociateurs des deux pays travaillent sur un nouvel accord depuis plus de deux ans.

Mais un membre du Congrès qui représente une circonscription de l'État de Washington, Dan Newhouse, déposera une résolution à la Chambre des représentants demandant au président Trump d'émettre un avis de résiliation du traité. Il a le soutien d'autres membres du Congrès.

Un traité « injuste »

M. Newhouse qualifie le traité de dépassé et injuste et dit qu'il ne s’agit pas d'un bon accord pour les États-Unis.

Selon l'accord, les Américains ont une influence considérable sur le moment où l'eau est libérée pour la production d'électricité et le contrôle des inondations, mais ils paient des centaines de millions de dollars pour ce droit.

Les États américains du nord-ouest veulent essentiellement payer beaucoup moins pour le droit de stocker de l'eau en Colombie-Britannique.

Le stockage de l'eau dans la province permet également de produire davantage d'hydroélectricité dans 11 barrages au sud de la frontière. En vertu du traité, le Canada et les États-Unis partagent ces bénéfices à parts égales.

Les États-Unis transfèrent de 100 millions à 350 millions de dollars d'électricité à la Colombie-Britannique chaque année pour payer les droits de stockage et de gestion de l'eau.

Des négociations depuis 2018

Le Canada et les États-Unis ont entamé des négociations pour moderniser le traité en 2018, répondant aux préoccupations concernant les impacts environnementaux en aval et les droits des Autochtones.

Christelle Chartrand, porte-parole d'Affaires mondiales Canada, a déclaré que le gouvernement canadien est conscient que certains membres du Congrès demandent la résiliation du traité.

Le Canada et les États-Unis ont travaillé ensemble pour développer des options pour moderniser le Traité du fleuve Columbia afin de garantir que les deux pays bénéficient du contrôle des crues et de la production d'électricité, ainsi que pour chercher comment améliorer l'écosystème du bassin , dit-elle par communiqué.

Le Canada s'est engagé à renforcer cet accord au bénéfice des deux pays et s'est efforcé de faire en sorte que les nations autochtones de la Colombie-Britannique et du fleuve Columbia jouent un rôle clé dans l'élaboration de nos objectifs pour un traité modernisé et que les communautés locales aient eu une voix forte dans le processus.

Eileen Delhanty Pearkes, auteure d'un livre sur le dossier du fleuve Columbia estime que la nouvelle résolution du Congrès porte atteinte aux relations canado-américaines et pourrait menacer les négociations en cours.

Rien n'est accompli pour le plus grand bien de tous par la confrontation et par le genre d'approche qui oppose un pays à un autre , affirme Mme Pearkes. Cela semble être une décision fortement politique. Tous les signaux que j'ai reçus étaient qu'aucun des deux pays ne voulait y mettre fin.

Avec les informations de Bob Keating et Tom Popyk