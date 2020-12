Le dernier adieu du 2Pierrots... pour l'instant

C'est un immense vide, immense , admet Marilou Sciascia Ruel, propriétaire de ce pilier de la musique québécoise.

Son père avait ouvert cette boîte à chansons en 1974, à une époque où ce type d'établissements se comptaient par centaines au Québec. Dans les années 1970, le nationalisme québécois avait une grande influence, souligne Mme Sciascia Ruel pour expliquer la popularité de ce genre de bars à l'époque.

Si le temps a passé, elle estime que les intentions du public n'ont pas beaucoup changé. Ce que les gens recherchent, c'est avoir du plaisir : danser, chanter, taper des mains, faire le petit train. Ça, on le trouvait en 1974 et on le retrouve en 2020. C'est la même, même chose , dit-elle.

En plein mois de juillet, on pouvait jouer une chanson du jour de l'An et on se sentait comme si c'était le Nouvel An. C'était une place où nous, on pouvait jouer nos compos. Les gens étaient ouverts à ça , commente de son côté Carolyne Leblanc, du groupe Raffy, un habitué de l'endroit.

C'est un gros morceau de l'histoire de la musique francophone qui s'en va , dit-elle.

La pandémie, combinée à la vente de l'immeuble qui abrite le 2Pierrots, a eu raison de l'établissement après plus de 45 ans d'existence. Toutefois, si on se fie à Marilou Sciascia Ruel, le 2Pierrots n'a pas dit son dernier mot.

Ce n'est pas la fin du 2Pierrots, c'est certain. Il va y avoir autre chose...

En attendant, le dernier spectacle virtuel de l'établissement, intitulé Pour une dernière fois, promet d'être riche en émotions fortes.

Avec les informations de Marie-Josée Paquette-Comeau