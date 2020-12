Les régions rurales près d'Ottawa connaissent une hausse des cas de COVID-19

Les bureaux de santé à l'est et au sud d'Ottawa ont été déplacés vers un niveau plus restrictif sur l'échelle de cinq couleurs de l'Ontario, en raison de l'augmentation du nombre de cas due au non-respect des mesures sanitaires.

Le Bureau de santé du district de Leeds, Grenville et Lanark passera du vert au jaune dès lundi tandis que le Bureau de santé de l'est de l'Ontario ( BSEOBureau de santé de l'est de l'Ontario ) basculera en zone orange.

Paula Stewart, médecin hygiéniste pour le premier bureau de santé a indiqué avoir vu les cas de son territoire passer de moins de 10 à plus de 40 par jour au courant des deux dernières semaines.

Nous avons eu quelques éclosions où une personne contagieuse s'est présentée au travail et a propagé la COVID-19 , a-t-elle mentionné. Les précautions nécessaires n'ont pas été prises quant au port du masque .

Mme Stewart espère que le fait de se retrouver en zone jaune, ce qui signifie plus surveillance policière et de contraventions, aidera les citoyens à réduire leurs contacts et donnera également aux entreprises une chance de revoir leurs mesures sanitaires.

En effet, les entreprises doivent désormais se doter d'un plan d'action sécuritaire comme elles se retrouvent en zone jaune.

On s'en remet vraiment aux citoyens maintenant. Je pense qu'ils ont fait du bon travail. Nous avons eu quelques petits pépins, mais il est temps de resserrer les règles , a-t-elle ajouté.

Paul Roumeliotis, le médecin hygiéniste du BSEOBureau de santé de l'est de l'Ontario s'est dit déçu de voir que la région passera en zone orange, mais a déclaré que cela faisait partie d'une tendance à l'échelle de la province.

Le Dr Paul Roumeliotis, en entrevue en février dernier. (Archives) Photo : Radio-Canada / Matthew Kupfer

Le médecin hygiéniste a fait valoir que 60 % des cas dans la région provenaient de contacts étroits, dont un quart ont eu lieu en milieu de travail. Cela signifie que les gens ne prennent pas les précautions appropriées , a-t-il insisté.

Actuellement, l'est ontarien compte quelques éclosions, dont 43 cas dans un dortoir de l'Institut islamique Al-Rashid dans les Comtés unis de Stormont, Dundas et Glengarry.

Le comté de Renfrew toujours dans le vert

Malgré une éclosion de 55 cas dans une petite communauté de la région de Cobden, le Bureau de santé du comté de Renfrew demeure dans la zone verte.

Le médecin hygiéniste par intérim de la région, Robert Cushman croit fermement que cela doit rester ainsi, mais a déclaré que la décision revenait toujours à la province.

S'il n'y a plus de propagation dans le comté, nous avons probablement de bonnes chances de rester en zone verte , a-t-il indiqué. Mais nous devrons laisser à la province le choix de notre sort et nous travaillerons avec eux pour la décision finale .

M. Cushman a aussi souligné que l'éclosion avait été contenue dans la petite communauté affectée et que les habitants étaient essentiellement en isolement, mais a rappelé que ce cas était un récit édifiant sur la rapidité avec laquelle le virus peut se propager.

Vous voyez ce que le virus peut faire quand il pénètre dans une communauté tissée serrée. Il se propage comme une traînée de poudre , a-t-il illustré.

Avec les informations de Sarah Kester de CBC