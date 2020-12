Maxime-Esther Bouchard ira en appel dans sa cause contre la Municipalité de La Martre

Une entrepreneuse de la Haute-Gaspésie se bat contre la Municipalité de La Martre depuis maintenant plus de six ans pour faire réparer le chemin qui mène à son complexe récréotouristique. Après un procès en Cour supérieure où la Municipalité a eu gain de cause, elle a finalement obtenu le feu vert pour amener sa cause devant la Cour d'appel.