COVID-19 : 15 cas au CHSLD Saint-Antoine à Québec

Selon les dernières données du CIUSSS de la Capitale-Nationale, 6 résidents et 9 employés ont été déclarés positifs.



Tous les usagers ont été transférés dans un centre de convalescence, soit sur la Grande-Allée ou à Saint-Augustin.

La santé publique indique qu'il s’agit d’une éclosion circonscrite sur un étage seulement de la résidence. Cela ne compromet en rien les opérations de vaccination qui s’amorceront en début de semaine.

Plus de 60 résidents ont été testés dans le cadre de ce dépistage massif qui a eu lieu les 10 et 12 décembre.

500 vaccins par jour

Dès lundi, 500 personnes seront vaccinées par jour dans cette résidence.

En plus des résidents et du personnel de Saint-Antoine, plus de 1500 travailleurs des CHSLD seront également vaccinés sur une base volontaire.

210 nouveaux cas

Dans la Capitale-Nationale, 210 nouveaux cas ont été enregistrés samedi et 8 décès s'ajoutent au bilan.



Dans Chaudière-Appalaches, 86 personnes ont reçu un résultat positif.

Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19 au Québec font état de 1898 nouveaux cas, pour un nombre total de 161 921 personnes infectées.