L’ACFA demeurera propriétaire du journal Le Franco

Le Centre de leadership et d’évaluation (CLÉ) avait été mandaté pour étudier la ligne éditoriale et la structure de gouvernance du journal.

Cet automne, le CLÉ a mené un sondage en ligne et une série de séances de discussion auprès de la communauté franco-albertaine. Selon le CLÉ, 253 personnes ont participé au sondage.

Dans son rapport, le Centre conclut que les Franco-Albertains souhaitent que le journal soit représentatif de la diversité de la communauté francophone et que son contenu se concentre sur la vie francophone en Alberta.

Le CLÉ affirme également dans son rapport que la communauté a confiance envers le JLF en tant que filiale de l’ACFA et préconise l’adoption du modèle (tant de propriété que de gouvernance) qui lui permettra d’être pérenne.

Ce constat se reflète dans les recommandations du rapport. Celles-ci ont été reprises dans proposition présentée par le vice-président de l’ACFA, Pierre Asselin, et adoptée par une majorité de membres.

Proposition adoptée par les membres Il est proposé de recommander aux membres de maintenir la structure actuelle de propriété du journal et d’augmenter l’indépendance de sa gouvernance, en mettant en place les mesures suivantes : a) établir un conseil d’administration (CAa) composé de trois à cinq administrateurs indépendants du CA de l’ACFA; b) les administrateurs du journal doivent être entérinés par l’assemblée générale annuelle des membres (AGA); ils sont ainsi redevables aux membres; c) nommer un administrateur de l’ACFA pour siéger d'office sur le nouveau CA; d) la présidence du CA ne peut pas être assumée par l’administrateur issu du CA provincial de l’ACFA; e) établir une liste de compétences et de représentativités recherchées pour les administrateurs qui reflète la diversité des communautés francophones de l’Alberta; f) adopter une déclaration sur l’indépendance journalistique et la mission communautaire du journal en AGA de l’ACFA; g) adopter en AGA de l’ACFA, une déclaration stipulant que tous les bénéfices financiers du journal devront être réinvestis dans les activités et le développement du journal.

La présidente de l’assemblée n’a pas procédé à un décompte exact des voix, mais seulement deux personnes ont voté contre la proposition. Plus de 70 membres étaient présents à cette assemblée, qui avait lieu via vidéoconférence.

Selon Pierre Asselin, l’adoption de la déclaration sur l’indépendance journalistique et le fait que les membres devront entériner le nouveau conseil d'administration du journal crée une barrière supplémentaire entre l’ACFA et la rédaction du Franco.

Il admet cependant que l’ACFA conserve le pouvoir de dissoudre le CA du journal, comme cela avait été le cas en décembre 2019.

L’accès aux subventions fédérales pour les médias écartés

Le rapport du CLÉ contient des analyses de trois autres modèles d’affaires, notamment celui de créer un organisme à but non lucratif (OBNL).

Une telle structure d’entreprise aurait potentiellement permis au journal d’avoir accès à des subventions fédérales pour les médias et d’accéder au statut d’organisme journalistique enregistré (OJE), qui octroie plusieurs avantages du point de vue fiscal.

Ces autres modèles d’affaires potentiels n’ont cependant pas été présentés ni débattus pendant l’assemblée. Le rapport contenant les recommandations du CLÉ a été mis en ligne par l’ACFA vendredi après-midi.

Le plancher était ouvert pour discuter du rapport , précise Pierre Asselin, qui ajoute que la question n’a été évoquée par aucun des participants.

Un pas de recul et un pas vers l’avant

Avec la création d’un conseil d'administration indépendant, le journal retrouve donc une structure semblable à celle qui existait en 2019, avant que l’ACFA ne reprenne les reines du Franco.

Le directeur du journal, Simon-Pierre Poulin, croit cependant que le modèle de gouvernance a davantage de légitimité maintenant qu’il a été adopté à la suite d’un processus de consultation qui a duré près de deux mois.

Une de ses priorités pour la prochaine année sera de développer des partenariats, notamment dans le milieu de l’éducation. Malheureusement ça fait plus d’un an qu’on n’est pas distribué dans les écoles, rappelle-t-il. C’est une grande tristesse parce que le noyau de la communauté, c’est les écoles.

Il souhaite que le journal soit plus largement distribué et lu par les élèves, les parents et le personnel du milieu de l’éducation. Il voudrait aussi que les élèves des écoles francophones et d’immersion contribuent au contenu du journal.

Simon-Pierre Poulin souhaite recréer des partenariats avec le milieu de l'éducation. Photo : Radio-Canada / Richard Marion

Selon son directeur, le Franco terminera l’année avec un budget équilibré. Il admet cependant que ce redressement est en bonne partie dû à la subvention salariale d’urgence offerte par le gouvernement fédéral pendant la pandémie.

Il ajoute néanmoins que la situation s’améliore et que le lectorat est en hausse avec plus de 25 000 articles lus chaque mois.

Le CLÉ doit maintenant rédiger un nouveau rapport sur la meilleure façon de mettre en œuvre le modèle d'affaires. Pour le Franco, la première étape sera de renouveler la facture visuelle du journal et d’optimiser le site web pour que celui-ci attire davantage de publicité.