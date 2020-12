Poursuite policière et descente près d’une école : la GRC doit des explications

Le ministre de la Justice de la Nouvelle-Écosse demande des explications à la GRC pour une poursuite en voiture à haute vitesse et une perquisition effectuée tout près d’une école, mercredi.

Ce jour-là, la Gendarmerie royale du Canada est intervenue à 13 endroits dans la municipalité régionale d’Halifax, affirmant mener une enquête sur le crime organisé et les drogues .

Mercredi après-midi, plusieurs véhicules banalisés de la GRCGendarmerie royale du Canada ont pris en chasse la voiture d'un suspect sur l'autoroute 102.

Ils ont roulé sur la pelouse, traversé le boulevard Joseph Howe, très achalandé, et passé sur un trottoir.

La poursuite s'est terminée par un accident dans une petite rue résidentielle.

Le même jour, la GRCGendarmerie royale du Canada a effectué une descente dans un immeuble du secteur Bedford, à un jet de pierre de l'école secondaire Charles P. Allen, au moment où les élèves terminaient les classes et sortaient tous dans la rue.

Le centre régional d’éducation d’Halifax dit avoir été informé par la GRCGendarmerie royale du Canada du fort déploiement policier dans le secteur, mais seulement après la sortie dès élèves.

La GRC en Nouvelle-Écosse fait l'objet de critiques pour cette perquisition le 9 décembre 2020 près de l'école Charles P. Allen High School, à Bedford, alors que des centaines d'élèves sortaient. Photo : Courtoisie d'Angela Guptill

Mark Furey, le ministre néo-écossais de la Justice qui a été membre de la GRCGendarmerie royale du Canada pendant 32 ans, n’a pas été impressionné.

Je suis préoccupé, et l’inquiétude du public est certainement justifiée. Cela mérite, disons-le franchement, des explications. Mark Furey, ministre de la Justice

Selon M. Furey, les politiques de la GRCGendarmerie royale du Canada demandent que les poursuites faites dans des véhicules banalisés soient abandonnées par les gendarmes lorsqu’il y a un risque pour la sécurité du public.

Le ministre de la Justice, Mark Furey (archives). Photo : La Presse canadienne / Andrew Vaughan

Il y a des règles claires sur les poursuites à haute vitesse et les poursuites qui ne sont pas à haute vitesse , dit le ministre.

Danger pour le public?

Christian Leuprecht, un expert des questions concernant la police au Collège militaire royal et à l’Université Queen’s, relève des incohérences dans les explications de la GRCGendarmerie royale du Canada .

La police procédera à des opérations risquées pour le public s’il est en danger immédiat, par exemple s’il y a un tireur armé ou une alerte à la bombe. Dans un message sur Twitter, mercredi, la GRCGendarmerie royale du Canada en Nouvelle-Écosse écrivait qu’il n’y avait pas de risque pour la sécurité publique .

Christian Leuprecht, expert des questions concernant la police au Collège militaire royal et à l’Université Queen’s. Photo : Courtoisie de Christian Leuprecht

Dans ce cas, la GRCGendarmerie royale du Canada dit enquêter sur les drogues. Christian Leuprecht se demande quelle était la nécessité de cette poursuite à haute vitesse en plein jour, au milieu des automobilistes et des piétons.

Quels étaient les risques pour la sécurité du public? Parce que le seul risque que je vois ici, c’est une demi-douzaine de véhicules de police banalisés poursuivant une voiture sur le gazon. Christian Leuprecht, Collège militaire royal

La déclaration de la GRCGendarmerie royale du Canada sur Twitter est contradictoire, note Christian Leuprecht. Vous ne vous lancez pas dans une poursuite policière à haute vitesse s’il n’y a pas de risque pour le public , soutient-il.

Dimanche, la GRCGendarmerie royale du Canada annonçait avoir porté des accusations de possession d'arme à feu et de conduite dangereuse contre les deux occupants du véhicule qui avaient tenté d’échapper aux policiers.

La GRC procède à une arrestation au terme d'une poursuite policière qui s'est terminée sur la rue Elliott, le 9 décembre 2020 à Halifax, en Nouvelle-Écosse. Photo : CBC / Craig Paisley

Déjà dans la tourmente après la tuerie d'avril

La GRCGendarmerie royale du Canada en Nouvelle-Écosse a déjà fait l’objet de vives critiques cette année pour ses actions et sa stratégie de communication, en avril, lorsqu’un tueur circulant entre Portapique et Enfield a fait 22 morts en une douzaine d’heures.

Une enquête fédérale-provinciale sur cette tuerie doit bientôt examiner, entre autres, la prise de décision, l’intervention de la GRCGendarmerie royale du Canada et ses communications avec le public pendant et après la tuerie des 18 et 19 avril 2020.

Dans sa recherche du suspect, la police fédérale avait notamment criblé de balles une caserne de pompiers.

Le ministre néo-écossais de la Justice, Mark Furey, disait vendredi avoir parlé avec des responsables de la GRCGendarmerie royale du Canada pour insister sur l’importance de mieux communiquer avec le public. Même si des informations ne peuvent être divulguées, la population a le droit à des services policiers transparents, dit l'ancien chef de district de la GRCGendarmerie royale du Canada .

Selon mon expérience, lorsque vous communiquez avec le public, vous obtenez des résultats constructifs et bâtissez des liens , déclare le ministre Furey. C’est un défi auquel la communauté policière fait face en ce moment, non seulement ici en Nouvelle-Écosse, mais à travers le pays et le continent.

En Nouvelle-Écosse, on compte un certain nombre de corps policiers municipaux, mais pas de police provinciale. Selon l’expert Christian Leuprecht, le gouvernement provincial ne peut exercer que très peu de contrôle sur la police fédérale.

Les Néo-Écossais doivent se demander s’ils reçoivent des services policiers de qualité de la GRCGendarmerie royale du Canada , dit-il. Et si la réponse est non, quelles sont les autres options?