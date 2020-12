Un spectacle virtuel pour remercier les résidents de Shawinigan

Le concert En chœur à Shawi sera offert gratuitement sur les pages Facebook et YouTube de la Ville, à compter de 20 h. Une dizaine d’artistes locaux et régionaux se produiront en direct de la Maison de la culture Francis-Brisson.

La chanteuse Cindy Bédard animera la soirée, appuyée par Stéphane Daoust à la réalisation.

On veut que ce soit la fête. C'est un spectacle récompense et un cadeau, donc on espère que les gens vont avoir du plaisir à le regarder , s'est enthousiasmée l'autrice-compositrice-interprète.

Le réalisateur a ajouté qu'il s'agissait d' une carte touristique culturelle de Shawinigan, qui présente autant des artistes que des beaux plans de vue et des ambiances qui vont plaire à une clientèle de 7 à 97 ans.

La Ville, qui a investi 20 000 $ dans le spectacle, se félicite d’encourager les talents du coin. Certains ne sont pas montés sur la planche depuis plusieurs mois.

Pourquoi ne pas vous faire un souper-spectacle et commander auprès d'un restaurateur de Shawinigan ou aller chercher chez un commerçant de Shawinigan de quoi vous faire un bon souper en regardant le spectacle? , propose la porte-parole Véronique Gagnon-Piquès.

Avec les informations de Jacob Côté