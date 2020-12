Une seule piste était accessible pour cette ouverture, qui a permis aux adeptes de se familiariser avec les nouvelles consignes sanitaires mises en place.

Ainsi, l’accès au chalet et au centre de location d’équipement est limité. Les dirigeants doivent aussi faire respecter la distanciation physique et le port du masque dans les files d’attente et le télésiège, tout comme à l’intérieur.

Le directeur du Mont Kanauta, Alain Vanier. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Le directeur général Alain Vanier, confirme que cette ouverture en temps de COVID a créé beaucoup de fébrilité dans l’équipe.

C’est un peu comme si c’était notre première ouverture à vie, lance-t-il. On a mis beaucoup de temps pour faire les derniers ajustements. Les gens nous posent des questions, mais c’est positif jusqu’à présent. S’ils respectent les consignes, ça va super bien aller. On a beaucoup de monde pour une première journée. Les gens avaient hâte d’aller dehors.

Ambiance conviviale

Présent avec son conjoint Étienne Lemay et sa petite famille, Marie-Michèle Grégoire était bien à l’aise avec la nouvelle réalité du centre de ski qu’elle fréquente depuis maintenant 30 ans.

Marie-Michèle Grégoire, son conjoint Étienne Lemay et leurs enfants Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Toutes les mesures sont mises en place pour assurer la sécurité du public, souligne-t-elle. C’est convivial. C’est sûr qu’il y a moins de personnes à l’intérieur du chalet, mais ça permet de faire plus de descentes et moins de chocolat chaud! Ils ont fait du bon travail. Peu importe les conditions, on serait venus pareil. Ça fait du bien. J’espère que les gens vont en profiter cet hiver pour découvrir le ski alpin, ce qui va permettre à plus de familles d’en profiter les années prochaines.

Bonne saison à prévoir?

Avec la région toujours en palier d’alerte jaune, les restrictions sont moins contraignantes qu’ailleurs au Québec pour les centres de ski de l’Abitibi.

Même si l’absence de glissades sur tubes va certainement nuire à l’achalandage, Alain Vanier s’attend à une très bonne saison pour le Mont Kanasuta.

Ça ne sera pas un record, mais ça ne sera pas une année désastreuse, tant qu’on peut rester en zone jaune et garder notre chalet ouvert et notre location d’équipement. La population veut sortir dehors et se libérer les esprits. Ça va être bon pour tous les sports d’hiver.

Les skieurs doivent respecter les mesures sanitaires au Mont Kanasuta. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Pour Josée Cusson, directrice des communications à l’Association des stations de ski du Québec, il est trop tôt pour savoir si ces entreprises pourront être rentables au cours de la prochaine saison.

Les stations vont avoir à gérer la capacité d’accueil de leur chalet et dans leurs files d’attente, explique-t-elle. On va le vivre au jour le jour. On a un plan sur papier et tout est en place pour l’exécuter. Mais c’est important de pouvoir garder ces entreprises ouvertes.

Elle ajoute que l’industrie du ski au Québec génère des retombées de 800 M$ par année et emploie 33 000 personnes.