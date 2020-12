Nigeria : attaque d'une école dans le nord du pays

Le président Muhammadu Buhari a condamné samedi l'attaque, menée par des lâches et visant des enfants innocents . Il a promis de renforcer la sécurité dans les écoles.

Vendredi soir, les bandits sont arrivés à moto en tirant par intermittence et ont tenté d'entrer dans l'école gouvernementale à Kankara, a déclaré à l'AFP le porte-parole de la police de l'État, Isa Gambo.

Les policiers les ont repoussés avec l'aide de l'armée au terme d'une fusillade d'une heure et demie, a ajouté le porte-parole, sans faire état de blessés.

Nous sommes encore en train de faire l'appel pour établir s'il manque des élèves , a-t-il déclaré, ajoutant que quelque 200 d'entre eux, qui avaient pris la fuite, étaient rentrés samedi matin.

Des habitants ont rapporté des enlèvements d'élèves se comptant par dizaines, selon les médias locaux.

Les ravisseurs ont affronté le personnel de sécurité. Pendant ce temps, un autre groupe est entré dans l'école et a enlevé plusieurs élèves. Nura Abdullahi, un habitant

M. Abdullahi a cependant estimé qu'il était prématuré d'évaluer le nombre d'élèves pouvant avoir été enlevés.

Certains sont revenus en ville samedi matin après s'être échappés, mais d'autres sont rentrés chez eux, selon lui.

Pour Ibrahim Mamman, un autre habitant, la plupart des élèves se sont enfuis, mais certains ont été capturés par les bandits .

Depuis plusieurs années, des bandes armées parfois fortes de plusieurs centaines de membres sèment la terreur dans les zones rurales du centre et du nord du Nigeria, pratiquant à grande échelle le vol de bétail et les enlèvements contre rançon.

En août, des hommes armés avaient enlevé en pleine classe une enseignante avec plusieurs de ses élèves dans l'État de Kaduna. Les otages ont ensuite été relâchés, mais on ignore si une rançon a été versée.

L'EI et Boko Haram continuent de sévir

Boko Haram et le groupe État islamique en Afrique de l'Ouest (Iswap), une branche dissidente de Boko Haram, continuent aussi de semer la terreur dans le nord-est du Nigeria, où le conflit a débuté en 2009, faisant plus de 36 000 morts et 2 millions de déplacés.

Les violences djihadistes se sont propagées au Cameroun, au Niger et au Tchad voisins. Depuis 2015, le Nigeria et ces trois pays, tous riverains du lac Tchad, luttent contre les djihadistes au sein de la Force multinationale mixte (FMM), une coalition régionale appuyée par des comités de vigilance composés d'habitants.

Samedi, des sources humanitaires et de sécurité ont indiqué que deux employés d'organisations internationales ont été enlevés par des djihadistes dans l'État de Borno.

Il s'agit d'un employé du Programme alimentaire mondial (PAM) qui venait de célébrer son mariage et d'un collègue du Comité international de la Croix-Rouge (CICR), son témoin lors de la cérémonie, selon les mêmes sources.

Le groupe Iswap a revendiqué vendredi dans un communiqué l'enlèvement de deux chrétiens travaillant pour la Croix-Rouge à un barrage entre le village de Mainok et Maiduguri, capitale de l'État.

Les terroristes de l'Iswap ont enlevé les deux travailleurs humanitaires à un barrage qu'ils avaient dressé près de Jakana , a aussi affirmé à l'AFP une source issue de l'ONU sous le couvert de l'anonymat.

Les deux employés rentraient du mariage célébré le 28 novembre dans l'État voisin d'Adamawa et se dirigeaient vers Maiduguri quand ils ont été arrêtés mercredi à la mi-journée à ce faux barrage, a précisé cette source.

Une source militaire à Jakana, à 25 km de Maiduguri, a confirmé le rapt de deux membres du personnel humanitaire par des terroristes de l'Iswap .