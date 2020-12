Six cas de COVID-19 dans une usine de volaille en Nouvelle-Écosse

Il y a six personnes employées à l’usine de transformation de volaille de Berwick, en Nouvelle-Écosse, qui ont reçu un résultat positif à un test de dépistage de la COVID-19, signale samedi le gouvernement provincial.

L’usine Eden Valley Poultry a fermé temporairement mercredi dernier et ne rouvrira pas avant au moins deux semaines. Tous les employés ont passé un test et s’isolent jusqu’à ce qu’ils puissent être à nouveau testés la semaine prochaine, indiquent les autorités de santé publique.

La Régie de la santé de la Nouvelle-Écosse a ouvert des cliniques temporaires de dépistage dans la région pour les personnes qui n'ont pas de symptômes. Ce sont des tests PCRréaction de polymérisation en chaîne et les gens n'ont pas besoin de s'isoler en attendant leur résultat.

Ces cliniques sont situées à la caserne de pompiers de Berwick samedi et dimanche, et à la caserne de pompiers de Middleton lundi et mardi.

7 nouveaux cas, 11 rétablissements

La Nouvelle-Écosse signale samedi la découverte de sept nouveaux cas de COVID-19. Des trois cas qui ont été dépistés dans l’ouest de la province, un est lié à l’usine de volaille et les deux autres sont chez des contacts étroits de personnes que l’on savait déjà atteintes.

On recense deux nouveaux cas dans le nord de la province et un dans l’est, tous liés à des voyages hors du Canada atlantique.

Un dernier résultat positif, dans la région centrale, est relevé chez une personne qui est un contact étroit d’un individu ayant contracté la maladie.

Le nombre de cas actifs connus des responsables de santé publique continue néanmoins de diminuer. Il est passé de 65 à 61, puisque 11 récents cas d’infection sont nouvellement considérés comme résolus.

Les laboratoires en Nouvelle-Écosse ont analysé dans la journée de vendredi 1606 tests de dépistage.

Aucune des personnes atteintes de la COVID-19 en Nouvelle-Écosse n’était hospitalisée, samedi.