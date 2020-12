Brexit : la Royal Navy prête à protéger les eaux britanniques en cas de « no deal »

Le négociateur européen Michel Barnier s'est entretenu samedi avec son homologue britannique David Frost à Bruxelles, pour d'ultimes discussions avant la décision attendue dimanche sur le sort des négociations post-Brexit. Les échanges entre les équipes de négociation se poursuivaient samedi soir et pourraient même continuer dimanche, ont indiqué des sources proches des pourparlers.

Si aucun compromis n'est trouvé, le Royaume-Uni, qui a officiellement quitté l'UE le 31 janvier 2020, mais qui continue de respecter les règles européennes pendant la période de transition s'achevant le 31 décembre, reprendra le contrôle total de ses eaux le 1er janvier prochain.

Quatre navires de 80 mètres de long se tiennent prêts à empêcher des chalutiers de l'UE de pénétrer dans les eaux britanniques s'il n'y a pas de nouvel accord sur les droits de pêche, l'un des points de blocage des négociations commerciales.

Le ministère de la Défense britannique a confirmé que des navires sont en attente. Il explique avoir mené une planification intensive et des préparatifs pour s'assurer que la Défense soit prête à divers scénarios à la fin de la période de transition , selon un porte-parole du ministère.

Ce déploiement évoque le mauvais souvenir des guerres de la morue avec l'Islande sur les droits de pêche dans l'Atlantique Nord, qui ont duré près de 20 ans avant qu'on trouve un règlement dans les années 1970.

Rencontre du premier ministre britannique Boris Johnson avec la présidente de la Commission européenne afin de tenter de parvenir à un accord commercial post-Brexit, le 9 décembre, à Bruxelles, en Belgique Photo : Getty Images / WPA Pool

L'ombre du « no deal »

Les préparatifs en cas de no deal se sont accélérés ces derniers jours des deux côtés de la Manche, le premier ministre britannique Boris Johnson et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen se montrant pessimistes quant à l'issue des pourparlers.

Ceux-ci achoppent sur trois sujets : la pêche, le règlement des différends dans le futur accord et les garanties exigées de Londres par l'Union européenne en matière de concurrence.

Dans le cas d'un no deal , les échanges de part et d'autre de la Manche risquent de se faire selon les seules règles de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), synonymes de droits de douane et de quotas.

La pêche constitue l'un des motifs de crispation des négociations commerciales. Malgré son poids économique négligeable, le sujet est crucial pour plusieurs États membres, tels que la France, l'Espagne, la Belgique, les Pays-Bas, le Danemark et l'Irlande, dont les pêcheurs veulent garder un accès aux eaux britanniques, très poissonneuses.

La pêche est l'un des motifs de crispation des négociations commerciales. Photo : afp via getty images / OLI SCARFF

L'inflexibilité des deux côtés de la Manche n'a pas permis de concilier des positions de départ aux antipodes : l'UE souhaite le statu quo quant à l'accès à ces eaux alors que Londres veut le contrôle total avec des quotas négociés chaque année.

L'amiral à la retraite Alan West, ancien chef d'état-major naval, a estimé judicieux de se préparer à d'éventuelles tensions dans les eaux britanniques.

Il est tout à fait approprié que la Royal Navy protège nos eaux si la position est que nous sommes un État souverain et que le gouvernement ne veut pas voir là-bas des bateaux de pêche d'un autre pays. Alan West, ex-chef d'état-major naval britannique

Préserver les alliances

Interrogé par la BBC, l'ancien commissaire européen et ancien ministre Chris Patten a accusé Boris Johnson de se comporter en nationaliste anglais .

Le député conservateur Tobias Ellwood, ancien capitaine de l'armée britannique et président du comité parlementaire sur la Défense, a quant à lui déploré la situation. Il craint que l'image du Royaume-Uni soit écornée.

Nous nous trouvons face à la perspective de voir notre Royal Navy, déjà débordée, affronter un proche allié de l'OTAN sur les droits de pêche. Tobias Ellwood, député conservateur britannique et président du comité parlementaire sur la Défense

Nous devons construire des alliances et non les briser , a-t-il plaidé.

Humza Yousaf, ministre écossais de la Justice et membre du Scottish National Party, parti pro-UE, a déclaré que la "diplomatie de la canonnière" ne sera pas la bienvenue dans les eaux écossaises .

Quant à Tom Tugendhat, président conservateur de la commission des Affaires étrangères du Parlement, il a écrit en français sur Twitter que le risque d'empoisonnement de la relation entre la France et le Royaume-Uni est réel .

Le ministère de la Défense a affirmé disposer de 14 000 militaires prêts à être déployés pour aider à la transition post-Brexit. Selon des médias britanniques, des hélicoptères de l'armée pourraient aussi être employés pour surveiller les côtes.