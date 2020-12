Un incendie ravage un hôtel historique à Keno City

L’Hôtel Keno City, un monument local et lieu de rassemblement de prédilection pour la communauté de Keno City, au Yukon, a été détruit par un incendie dans la nuit de vendredi à samedi.

Le propriétaire du Keno City Snack Bar, Mike Mancini, dit avoir aperçu les flammes vers 20 h 30, vendredi, au moment où il prenait une bouchée dans son restaurant avec son ami et propriétaire de l’hôtel, Leo Martel.

J’ai vu une lueur orange s’élever au-dessus du toit , explique-t-il. On est sorti, pour se rendre compte que l’hôtel était en feu.

Quand on est arrivé, le brasier était au plus fort.

Keno City, une municipalité fondée durant la ruée vers l’or à environ 335 km au nord de Whitehorse, compte quelques dizaines d’habitants et n’a pas de service d’incendies ni de pompe à incendie.

À la vue des flammes, Mike Mancini a fait appel aux pompiers volontaires de Mayo, à environ une heure de Keno City. Ceux-ci se sont mis en route dans les 15 minutes suivant l’appel, note leur chef, Trevor Ellis.

Ils ont obtenu l’aide de la minière Alexco Resource, qui exploite une mine avoisinante et leur a fourni des citernes d’eau afin de permettre d’endiguer la propagation du feu.

L’incendie n’a fait aucun blessé et l’hôtel était inoccupé. La cause du feu est inconnue pour le moment.

Une icône de la région

La destruction de l’hôtel représente une perte majeure pour la petite municipalité et la région de Keno City, explique Mike Mancini.

Je suis sous le choc [...] c’est le coeur de la ville , ajoute-t-il. Je suis ici depuis les années 1960. [L’hôtel] était l’endroit par excellence pour prendre un verre et danser… c’était un endroit génial.

Selon son site Internet, l’établissement a été fondé au début des années 1920 comme lieu d’hébergement pour les prospecteurs et mineurs qui se lançaient à la conquête du district de Keno Hill. L’hôtel a été racheté et restauré par Leo Martel et son frère en 2006.

C’était sa vie , souligne M. Mancini.

Au premier étage de l'Hôtel Keno City, il y avait notamment un bar et une salle de billard. L'établissement a été la proie des flammes le vendredi 11 décembre 2020. Photo : Keno City Hotel

L’hôtel offrait un billard, un bar et 10 chambres. Il était fermé pour l’hiver depuis le 3 décembre.

Le message de fermeture temporaire affiché sur le site Internet de l’établissement précise qu’il est difficile de prédire de quoi 2021 sera fait .