Réseau de la santé : une manifestation pour dénoncer des négociations qui n’avancent pas

La Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) organise une manifestation dans les rues de Gatineau pour dénoncer le peu de progrès réalisés quant aux discussions concernant leur convention collective.

Dans un communiqué envoyé à Radio-Canada, la FSSS-CSNFédération de la santé et des services sociaux indique que des dizaines de rencontres au cours desquelles de multiples pistes de solutions ont été présentées n’ont permis aucun avancement dans ce dossier.

Le gouvernement refuse toujours d’améliorer les conditions de travail dans le réseau. Extrait du communiqué

Les travailleurs du réseau de la santé se trouvent sans convention collective depuis le 31 mars 2020.

La manifestation a commencé à 13 h dans le stationnement du Centre d’hébergement Lionel-Émond.

La fédération représente plus de 100 000 salariées dans le réseau de la santé, et ce, partout au Québec. Elle revendique l’élimination de la surcharge de travail et l'ajout de personnel.

Diverses mesures pour attirer et retenir la main-d'œuvre dans le secteur public, pour favoriser la conciliation famille-travail-études et pour améliorer la sécurité en milieu de travail sont aussi réclamées.

Le président de la FSSS-CSNFédération de la santé et des services sociaux , Jeff Begley soutient que le discours tenu par le premier ministre François Legault est à des années-lumière de ce que ses représentants amènent à la table de négociation.

En négociation, tout ce que le gouvernement cherche, c'est d'imposer de nouveaux reculs aux conditions de travail du personnel , ajoute-t-il.

