Le propriétaire du Manoir de la Vallée défend le projet pilote

Le propriétaire du Manoir de la Vallée, un foyer de soins spéciaux à Atholville au Nouveau-Brunswick, affirme que le projet pilote qui s’y est déroulé ne visait pas à faire des compressions, mais à mieux évaluer les besoins des patients et résidents.

Le projet pilote a été mis en place au printemps 2019. C’était le fruit d’une entente entre le gouvernement du Nouveau-Brunswick et le groupe Lokia, propriétaire du Manoir de la Vallée (Atholville); du Manoir Brise de l’Oasis (Bathurst); du Manoir Oasis de la Baie (Bathurst); du Manoir Sugarloaf (Campbellton); et du Manoir Sunrise (Dalhousie).

L’entente permettait à ces établissements d’ignorer l’habituel taux de préposés par résidents imposé par le gouvernement.

Deux ex-employés soutiennent qu’il n’y avait plus assez de personnel et des délais trop courts pour effectuer les tâches, ce qui a entraîné une diminution de la qualité du travail et une détérioration des conditions sanitaires. Des personnes âgées y vivaient dans des conditions déplorables, affirment-ils.

Selon le Dr Guy Tremblay, président-directeur général du Groupe Lokia, ce qu’ont raconté deux anciens employés n’est pas représentatif de la réalité.

Le pdgprésident-directeur général du groupe Lokia affirme que l’objectif du projet pilote était de réviser le ratio employés-résidents dans les foyers de soins. Selon le Dr Tremblay, il était temps de le revoir, car l’ancien modèle avait fait son temps et les ressources n’étaient pas bien utilisées.

Le manque de main-d’oeuvre se fait sentir dans le réseau de santé au complet, note-t-il. Il faut connaitre un peu la vision d'ensemble au lieu d'accuser un système de gestion qui n'est pas à la source de tous les problèmes du secteur , dit le Dr Tremblay.

Le Dr Tremblay n’a pas encore pris connaissance du rapport du gouvernement sur le projet pilote, mais affirme néanmoins que les résultats étaient très bons .