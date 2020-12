Pas de route de glace Wetum cet hiver en raison de la pandémie

Il s’agit d’une décision prise communément entre le Conseil et l’Équipe des opérations d’urgence de la pandémie (PEOT).

Cette Équipe, mise sur pied en février et à qui le Conseil a délégué l’autorité des décisions relatives aux mesures de santé et sécurité, n’a pas pris la décision facilement selon le communiqué.

Nous savons combien nos membres aiment profiter de la liberté de voyage que procure la route Wetum, pour visiter de la famille et des amis, pour des activités de travail ou de plaisir, et bien sûr pour faire des courses et magasiner , est-il écrit.

Cependant, protéger la santé et le bien-être de nos membres est notre première et plus importante responsabilité en tant que leaders .

Le PEOT se chargera de proposer une façon d’utiliser les fonds normalement dédiés à la création de cette route de glace.

Les routes de glace sont accessibles en moyenne pendant deux ou trois mois par hiver, une période qui devrait continuer à diminuer au cours des prochaines années en raison des changements climatiques. Photo : Radio-Canada / Christian Noël

La route de glace Wetum est le seul chemin qui relie la Transcanadienne, au nord de Timmins, en Ontario, aux communautés autochtones qui vivent le long de la baie James, dont Moose Factory et Attawapiskat.

Cette route ne se trouve sur aucune carte parce qu’elle n’existe qu’en hiver. Elle traverse des marécages, des tourbières et des rivières gelées sur des centaines de kilomètres.