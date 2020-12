600 000 $ pour permettre à Résilience Montréal de se trouver de nouveaux locaux

Le gouvernement du Québec et la Ville de Montréal accordent un financement conjoint de 600 000 $ au centre pour sans-abris autochtones Résilience Montréal afin qu'il puisse occuper de nouveaux locaux.

Le ministre responsable des Affaires autochtones, Ian Lafrenière, et la mairesse de Montréal, Valérie Plante, en ont fait l'annonce samedi en compagnie de la ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Chantal Rouleau, et de la présidente de Résilience Montréal, Nakuset.

De ce montant, 500 000 $ seront fournis par Québec et 100 000 $ proviendront de la Ville de Montréal.

Ce financement servira à trouver de nouveaux locaux pour Résilience Montréal et à pérenniser la mission de l’organisme , espère Valérie Plante.

Le bail du bâtiment que l'organisme occupe présentement à l'angle des rues Atwater et Sainte-Catherine se termine en avril prochain.

C'était important de faire l'annonce rapidement pour donner les moyens à Nakuset et à son équipe de sécuriser un édifice, de trouver un endroit, puisqu'il y a une pression sur l'immobilier dans ce secteur-là , explique le ministre Lafrenière.

Toutes les options sont examinées, ajoute la mairesse de Montréal. C'est sûr que lorsqu'on est propriétaire, on est moins à la merci des changements de propriétaire et de l'augmentation des loyers.

Je suis très reconnaissante et impressionnée. Résilience Montréal est en train de devenir une organisation autonome. Je suis très heureuse qu’on reçoive ce financement pour notre déménagement et notre fonctionnement , affirme pour sa part Nakuset.

Résilience Montréal a ouvert ses portes après le déménagement du refuge The Open Door, en 2018, qui venait en aide à de nombreux Autochtones, en majorité des Inuit, vivant en situation d'itinérance près du square Cabot.

The Open Door avait dû déménager dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal après que l'église qu'il occupait eut été achetée par un promoteur immobilier.

Des organismes communautaires et des membres de la communauté autochtone de Montréal avaient vivement dénoncé le vide créé au square Cabot par le départ de The Open Door.

Le ministre Ian Lafrenière assure que cette annonce n'est qu'un début .

Il y a encore beaucoup de travail à faire et nous allons continuer à chercher d'autres sources de financement , dit-il.