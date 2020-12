Documenter la COVID-19 pour les générations futures

Bibliothèque et Archives Canada s’est donné pour mission d’archiver toute l’information qui pourrait être pertinente aux générations futures, si par exemple une autre pandémie devait avoir lieu.

Il y a 100 ans, les moyens pour documenter les pandémies étaient bien différents d'aujourd'hui. En pleine pandémie de COVID-19, l’information circule plus que jamais via des plateformes numériques.

Surtout pour la pandémie, on a un programme d’archivage web qui est un programme où on peut immédiatement capturer l’information pertinente pour les Canadiens, qui va être importante pour le futur , a expliqué le directeur général de Bibliothèque et Archives Canada en entrevue au Téléjournal Ottawa-Gatineau vendredi.

Tous les sites web contenant de l’information pertinente sur le coronavirus pour les Canadiens sont sélectionnés, a indiqué Sylvain Bélanger. Cela comprend les sites gouvernementaux, les grandes presses et même les organismes qui ont mis en place des programmes pour contribuer à la lutte à la COVID-19.

Il y a eu des projets et des activités pour supporter les jeunes avec le programme Jeunesse J’écoute, alors ce qui est documenté là pour aider les jeunes […] on documente ça pour aider dans le futur [et] pour savoir comment travailler avec les jeunes dans cette sorte d’événement-là , a précisé M. Bélanger.

Sylvain Bélanger, directeur général de Bibliothèque et Archives Canada Photo : Radio-Canada

Dans le futur, les gens vont pouvoir aller par date et pouvoir voir ce qui est arrivé, par exemple le 13 mars 2020. […] Il y aurait toute l’information qu’on a capturée, pareil comme si c’était un site web actif. Sylvain Bélanger, directeur général de Bibliothèque et Archives Canada

Ce sont 34 journaux partout au Canada et 1500 sites web qui sont archivés chaque jour.

Déjà, on a capturé près de 150 millions de documents numériques, de pages web, de sites et il y a au-dessus de 720 000 tweets qui sont reliés à la COVID-19 , a souligné M. Bélanger. On suit des #onseprotège ou #restezchezvous pour s’assurer qu’on puisse capturer ce qui est fait et communiqué au public, mais aussi ce que les gens communiquent entre eux en utilisant Twitter ou Facebook .

Bien qu’il se doute que des livres seront probablement publiés dans les mois et années à venir, Sylvain Bélanger affirme qu’archiver les sites web est le moyen le plus rapide pour stocker l’information lié à la COVID-19.

Mais le Canada n’est pas le seul pays à utiliser cette pratique. On fait partie d’un consortium international. On est un des membres fondateurs pour s’assurer que l’information du web est bien capturée, pour documenter notre futur parce qu’on sait que dans 100 ans, si ça arrive encore, on va pouvoir avoir des leçons apprises, pareil comme qu’on a appris il y a un autre 100 ans , a-t-il soutenu.

Quand on pense qu’on a déjà 150 millions de visions numériques de capturées, c’est énorme pour le travail qu’on doit faire pour capturer et documenter cette pandémie , a-t-il lancé.

Tous les tweets avec les mots-clics #covidcanada, #onseprotège et #restezchezvous feront partie de la collection d’archives de Bibliothèque et Archives Canada, a indiqué M. Bélanger.

Avec les informations de Jérôme Bergeron.