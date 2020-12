COVID-19 : 1898 nouveaux cas et 40 décès supplémentaires au Québec

Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19 au Québec font état de 1898 nouveaux cas, pour un nombre total de 161 921 personnes infectées. La province enregistre également 40 nouveaux décès.

Le nombre de personnes hospitalisées a diminué de 11 par rapport à hier, pour s'établir à 860. Par contre, le nombre de personnes aux soins intensifs a augmenté de six pour un total de 129.

Parmi les régions, c'est à Montréal (653 cas), à Québec (210 cas) à Laval (197 cas), en Montérégie (195 cas), dans Lanaudière (138 cas) et en Estrie (119 cas) que la tendance à la hausse est la plus prononcée.

De son côté, l’Ontario rapporte 1873 nouvelles infections de COVID-1, ainsi que 17 décès supplémentaires et 1918 nouvelles guérisons.

Un seul nouveau cas positif a été enregistré dans les Maritimes.

Vendredi, la santé publique du Canada avait indiqué, vendredi, qu'elle revoyait à la baisse ses projections pour la progression de la pandémie de COVID-19 d’ici à la fin de l’année.

Le 20 novembre, l'agence calculait que le nombre de nouveaux cas quotidiens de la COVID-19 se situerait entre 10 000 et 22 000 en décembre. Dans la plus récente modélisation, elle avance plutôt que le pays comptera au plus 12 000 nouveaux cas début janvier.

Cette baisse des projections ne signifie toutefois pas une baisse des cas. Le pays fait bel et bien face à une courbe ascendante et rien n’indique que cette trajectoire va changer sans une intensification des mesures de santé publique , conclut l’Agence de la santé publique fédérale.

Les Canadiens peuvent malgré tout avoir un peu d'espoir, puisque lesvaccins contre la COVID-19 sont en route vers le Canada.