Prudence sur les cours d'eau gelés, prévient la Société de sauvetage du Québec

Les équipes de la municipalité se mettront à préparer les terrains dès que la météo va le permettre, mentionne la Ville.

Quant à la patinoire du lac Osisko, la Ville doit attendre que l'épaisseur de la glace soit suffisante pour que les machines puissent y circuler en toute sécurité.

De son côté, la Société de sauvetage du Québec demande aux citoyens de vérifier l’épaisseur de la glace avant de s’aventurer sur un plan d’eau cet hiver.

Elle précise que chaque année, environ sept personnes perdent la vie par noyade durant la saison froide.

Des personnes qui marchaient, jouaient au hockey, pêchaient, faisaient de la motoneige ou en véhicule tout-terrain sur un cours d’eau gelé.

La Société de sauvetage du Québec recommande de vérifier l'épaisseur de la glace avant de s'aventurer sur un lac gelé. Photo : Société de sauvetage du Québec

Alors, comment s’assurer du respect des mesures de sécurité ?

Le directeur général de la Société de sauvetage Raynald Hawkins recommande tout d’abord de vérifier l’épaisseur de la glace en faisant un trou dans la glace et de fréquenter les sentiers balisés.

Pour les véhicules récréatifs, premier conseil on se limite à fréquenter que les sentiers balisés , précise le responsable.

Il ajoute que lorsqu'on veut faire de la pêche sur glace, du ski de fond ou du patin, on vérifie avec vos autorités locales. Parce que des fois, le patinage, c’est un rond qu’on fait déjà sur le lac en question , dit-il.

Pour la pêche sur glace, on attend d’avoir une épaisseur importante pour supporter les petites cabanes, et pour la marche, on se demande est-ce que notre glace est translucide, est-ce qu’elle est neuve elle au moins 10 cm d’épaisseur ? Si ce n’est pas le cas, il vaut mieux ne pas la fréquenter , conseille Raynald Hawkins.

L'épaisseur de glace minimum recommandée sur un cours d’eau pour la pêche est de 10 cm et plus, de 12 cm et plus pour une motoneige, de 20 à 30 cm pour une automobile et de 30 à 38 cm au minimum pour un camion de poids moyen.