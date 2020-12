Vacances annulées pour le personnel du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal

La note précise toutefois que le personnel aura droit durant cette période à quatre jours consécutifs de congé pour Noël ou le Jour de l’An.

Dans la foulée, le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux annonce que les congés sans solde sont suspendus et qu’aucune nouvelle demande de congé sans solde ne sera autorisée.

La note annonce également l’affichage de postes à combler pour la période du 18 décembre 2020 au 2 janvier 2021. Ces postes pourront être comblés volontairement par les employés , est-il précisé.

Par ailleurs, la note rappelle la décision de délestage dans plusieurs établissements de son territoire. Le personnel concerné sera réaffecté pour prêter main forte dans des secteurs à risque .

Le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux a indiqué que cette décision est en lien avec l’arrêté ministériel du mois de mars dernier, qui permet aux employeurs du réseau de la santé de suspendre certaines dispositions des conventions collectives. Elles touchent notamment les vacances et la mobilité de la main-d’œuvre et l'embauche de personnel additionnel.

Probable révision?

Johanne Riendeau, présidente du Syndicat des infirmières de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal, affilié à la FIQ, a indiqué vendredi qu’elle a entamé des discussions avec les ressources humaines afin qu’elles révisent cette décision.

Selon elle, le personnel infirmier était sous le choc après l’annonce du CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux .

Mme Riendeau a rappelé que l’été dernier, le personnel de la santé n’a pu prendre que deux semaines de vacances.

En nous demandant de reporter cette fois-ci nos vacances, quand est-ce qu’on va les prendre, nos vacances? a-t-elle demandé. Les infirmières ne sont pas des machines , a-t-elle ajouté.