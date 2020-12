Des ratons laveurs captés sur image à Edmonton

Des caméras installées pour une étude sur la biodiversité urbaine ont capté l'image de ratons laveurs dans la région d'Edmonton. Les chercheurs de l'Université de l'Alberta à l'origine de l'étude soupçonnaient la présence de l'animal et en ont maintenant la preuve.

L’étude s'intéresse à la façon dont les humains et les animaux cohabitent dans les villes partout dans le monde. Elle est menée en partenariat avec la Ville d’Edmonton et l'organisme international Urban Wildlife Information Network.

Nous nous attendions à constater la présence de certaines espèces dont on savait, ou dont on suspectait la présence à Edmonton , explique la biologiste de l'Université de l'Alberta, Colleen Cassady St Clair. [Le] raton laveur était une de ces espèces.

Un, puis deux, puis trois

En 2018, quelques mois après l’installation des caméras, un premier raton laveur a été observé près de Fort Saskatchewan.

En septembre de cette année, un autre raton laveur est apparu sur les images de caméras à deux reprises, cette fois-ci non loin du quartier résidentiel de Blackmud Creek, dans le sud d’Edmonton.

La biologiste explique qu’en Alberta, les ratons laveurs se sont établis jusqu'à Red Deer. Mais, plus au nord, ils ne semblent pas capables de survivre aux hivers , avance-t-elle.

La situation à Edmonton n’a donc rien à voir avec celle de Toronto. Cette ville est envahie par l'animal masqué à queue rayée et a dépensé des millions de dollars pour installer des poubelles qui peuvent résister à son ingéniosité, souligne la scientifique.

Colleen Cassady St Clair estime cependant que d’ici 10 ans, les ratons laveurs seront beaucoup plus répandus dans la région d’Edmonton. Elle pense qu'ils vont apprendre à résister aux hivers, notamment en exploitant les humains et toutes leurs infrastructures pour avoir suffisamment au chaud et avoir assez de nourriture .

Avec les informations de Kory Siegers