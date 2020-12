Au tour des États-Unis d'approuver le vaccin Pfizer-BioNTech

Le Secrétariat américain aux produits alimentaires et pharmaceutiques (FDA) a autorisé vendredi le vaccin contre la COVID-19 mis au point par l'alliance Pfizer et BioNTech.

Plus tôt vendredi, la Maison-Blanche avait sommé le patron de la FDA d'autoriser le vaccin ou de démissionner.

Le vaccin pourra être administré aux personnes âgées de 16 ans et plus. Les travailleurs du système de santé et les personnes âgées résidant en établissements de soins de longue durée seront les premiers à recevoir près de 2,9 millions de doses.

Le gouvernement américain a déclaré qu'il commencerait à distribuer le vaccin dans tout le pays immédiatement après l'autorisation de la FDA, et que les premières inoculations auraient lieu au début de la semaine prochaine.

Le président Donald Trump a annoncé dans une vidéo sur son compte Twitter que le vaccin sera gratuit pour tous les Américains et que la vaccination commencera dans moins de 24 heures.

Nous avons d'ores et déjà commencé l'envoi du vaccin à tous les États du pays, a indiqué M. Trump.

Seulement trois semaines se sont écoulées depuis le dépôt par les fabricants de leur demande d'autorisation pour ce vaccin, dont les États-Unis avaient pré acheté 100 millions de doses.

Le pays a par ailleurs acheté vendredi 100 millions de doses supplémentaires du vaccin de Moderna, doublant ainsi le nombre de doses précommandées auprès de cette entreprise américaine.

Un nouveau record de contaminations

L’autorisation du vaccin survient alors que les contaminations à la COVID-19 aux États-Unis connaissent une forte progression.

Le pays a enregistré vendredi un nouveau record de contaminations avec près de 235 000 cas recensés en 24 heures, selon les chiffres de l'université Johns Hopkins.

Près de 2600 morts de la maladie ont été enregistrés, selon un relevé effectué chaque jour à 20 h 30 par l'AFP des chiffres de l'université, actualisés en continu.

Ces huit derniers jours, les États-Unis ont enregistré plus de 200 000 nouvelles contaminations quotidiennes, à l'exception du week-end.

Et le nombre de morts quotidiens dépasse les 2400 depuis le 1er décembre.

Plus de 108 000 personnes sont en ce moment hospitalisées en raison de l’infection au coronavirus. Ce qui constitue un record depuis le début de la pandémie, selon les données du Covid Tracking Project.

Les États-Unis sont le sixième pays du monde à approuver le vaccin du tandem Pfizer-BioNTech. Le Mexique l'avait approuvé plus tôt vendredi. Le Royaume-Uni, le Canada, Bahreïn et l'Arabie saoudite avaient également approuvé son utilisation.

Les autres vaccins toujours à l’essai

Les laboratoires français Sanofi et britannique GSK ont eux essuyé un revers: ils ont déclaré que leur vaccin ne serait prêt que fin 2021, après des résultats moins bons qu'attendu dans les premiers essais cliniques.

Ils tablent désormais sur une disponibilité au quatrième trimestre 2021, alors qu'ils visaient initialement une demande d'homologation au premier semestre.

Vendredi toujours, le laboratoire britannique AstraZeneca et la Russie ont annoncé des essais cliniques combinant leurs deux vaccins contre le nouveau coronavirus. Une reconnaissance pour le produit russe, vanté par les autorités, mais fraîchement accueilli par les Occidentaux.