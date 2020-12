Une ligne de vêtements en hommage au fondateur de Chicoutimi

Cette griffe propose entre autres des couvertures de laine et des vêtements unisexes.

Le concepteur, David Delisle, a longtemps réfléchi avant de lancer la gamme McLeod Héritage. L'inspiration, c'est vraiment de dire, on retourne aux racines de McLeod, l'original, qui était à moitié Amérindien, à moitié Écossais , raconte-t-il.

Associé de William Price, Peter McLeod Junior fonde Chicoutimi en 1842. Au-delà du personnage, David Delisle veut rendre hommage à l'héritage laissé par cet entrepreneur forestier.

En plus des vêtements, quatre modèles de couvertures en référence aux tartans, ces étoffes de laine aux motifs à carreaux, sont aussi proposés. Avant même d'être lancé, on a eu des commandes à Québec, à Montréal et à Toronto. Par le bouche-à-oreille, on a la moitié de la collection qui est déjà partie , révèle le propriétaire de l'entreprise.

David Delisle aimerait à moyen terme distribuer ses produits dans des boutiques un peu partout à travers le Québec. En attendant, ils sont disponibles sur leur site Internet.

Selon un reportage de Laurie Gobeil