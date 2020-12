Un dernier hommage à Marc-André Bédard dans sa cathédrale

Marc-André Bédard voulait que la cathédrale de Chicoutimi soit belle, grande et accueillante pour la population qu’il a tant aimée et représentée pendant des années. C’est donc entre les murs de ce temple pour lequel il amassait inlassablement des fonds et s’investissait sans relâche que la vie de l’ex-député de Chicoutimi et ancien ministre de la Justice du Québec sera célébrée, samedi.