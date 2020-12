Une autre vague de chaleur importante dans le nord-est du Pacifique

La 2 e plus importante vague de chaleur jamais enregistrée dans le nord-est de l’océan Pacifique a eu lieu cette année et elle est toujours en cours. Ce genre d’événement pourrait conduire à d’importantes pertes pour les pêcheries de la région, selon un chercheur.

Les vagues de chaleur marines se produisent lorsque les températures de l'océan sont beaucoup plus chaudes que d'habitude pendant une période prolongée, indique le site web du California Current Marine Heatwave Tracker, un projet de l’Administration nationale océanique et atmosphérique américaine (NOAA).

À la fin du mois de septembre, une vague de chaleur marine couvrant plus de 9 millions de kilomètres carrés d’océan s’étendait au large de la côte ouest de l’Amérique du Nord, de la Californie à l’Alaska.

Il s’agissait alors de la 2e vague de chaleur la plus étendue enregistrée dans le secteur depuis 1982, soit aussi loin que la NOAANational Oceanic and Atmospheric Administration puisse remonter dans le temps.

Elle s’est depuis résorbée quelque peu, puisqu'elle couvrait toujours environ 7 millions de kilomètres carrés à la mi-novembre, mais elle pourrait nuire aux pêcheurs.

Les impacts sur les stocks de poissons importants tels que le saumon Sockeye sont des diminutions importantes de l'abondance et donc de leurs prises potentielles pour la pêche , affirme le professeur William Cheung, de l’institut pour les océans et les pêches de l’Université de la Colombie-Britannique (UBC).

De plus, de nombreuses espèces importantes pour les grands animaux comme les orques seront touchées [ce qui] affecte ainsi indirectement la survie de ces mammifères marins.

Les épaulards résidents du sud, par exemple, une population en voie de disparition qui fréquente ces eaux, se nourrissent de saumon et sont sensibles à leur déclin.

La vague de chaleur la plus importante jamais enregistrée avait été surnommée le Blob , en 2014, et avait eu des conséquences dévastatrices pour les pêcheries de la région, selon la NOAANational Oceanic and Atmospheric Administration . La 3e vague de chaleur en importance ne remonte, quant à elle, qu’à 2019.

Des études récentes montrent clairement que l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre et, par conséquent, le changement climatique augmentent la fréquence et l'intensité des vagues de chaleur marines , note le professeur Cheung.

Cette tendance n’augure rien de bon, selon lui.

Les changements à long terme de la température de l'océan et d'autres conditions entraîneront une forte diminution de l'abondance et des captures potentielles de nombreux stocks de poissons, et en plus de cela, pendant une année de canicule, les impacts seront probablement doublés.