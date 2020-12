Une vague d’amour en différé pour l’orchestre symphonique de Windsor

La série de concerts numériques de l’orchestre symphonique de Windsor connaît un véritable succès depuis son lancement cet automne. Si la formule en ligne permet de faire voyager la musique au-delà de la région, elle se veut aussi un cadeau pour les oreilles et le cœur en temps de pandémie.

C’est dans notre nature d’être connecté avec la communauté , exprime Sheila Wisdom, directrice générale de l’orchestre symphonique de Windsor. Nous croyons à la puissance et à la passion de la musique.

L’orchestre symphonique de Windsor a rapidement su se réinventer afin de conserver la relation intime qu’il entretient avec son public malgré la pandémie. En octobre, l’organisation a donné le coup d’envoi d'une série de concerts virtuels enregistrés en amont par ses musiciens.

Sheila Wisdom est la directrice générale de l'orchestre symphonique de Windsor. Photo : Gracieuseté d'Emma Davidson Photography

Tout le monde était tellement ravi d’être à nouveau sur la scène , se rappelle la violoncelliste Nadine Deleury. Nous nous sommes habitués à jouer avec un masque.

L’orchestre s’est rencontré pendant cinq semaines cet automne afin d’enregistrer les spectacles de la programmation virtuelle.

Au départ, c’était déprimant de jouer devant des chaises vides , se souvient Mme Deleury. Le silence qui suivait l’enregistrement était très impressionnant.

La vague d’amour du public a toutefois déferlé en différé au moment de la diffusion des concerts en ligne. Les applaudissements étaient bien là, mais de la part des gens chez eux , rigole la violoncelliste.

Une ovation virtuelle

L’engouement du public pour les concerts en ligne a été grandiose et largement inattendu. Les spectateurs ont dépassé les spectateurs habituels du Capitole , affirme Mme Deleury. Dans le monde entier, nous connaissons maintenant l’orchestre symphonique de Windsor. C’est fabuleux!

La diffusion virtuelle des spectacles a en effet permis de faire voyager la musique de l’orchestre au-delà de sa maison-mère, située au Théâtre Capitole de Windsor. Nos musiciens viennent de partout à travers le monde , indique la directrice générale Sheila Wisdom, en citant en exemple les États-Unis, l’Europe et la Russie.

Leur famille et leurs amis n'ont jamais eu l'occasion de les voir jouer. Maintenant que les concerts sont disponibles en ligne, ils peuvent assister aux spectacles virtuellement. Sheila Wisdom, directrice générale de l’orchestre symphonique de Windsor

En plus de la garde rapprochée de l’orchestre, de nombreuses personnes ont été initiées aux spectacles de l’ensemble musical grâce à la générosité des abonnés de longue date. Plusieurs d’entre eux ont offert en cadeau un abonnement [aux concerts en ligne] , relate Mme Wisdom. Ils voulaient que leurs amis découvrent à quel point leur orchestre est doué!

Émilie Paré, cheffe des deuxièmes violons à l’orchestre symphonique de Windsor, se dit profondément touchée par l’amour du public. J’espérais beaucoup que cela fonctionne, mais je ne m’attendais pas à un tel engouement , mentionne la musicienne.

Les concerts virtuels sont disponibles jusqu'au 31 décembre 2020. Photo : Soumise par l'orchestre symphonique de Windsor

Si la chaleur humaine et l’énergie de la foule lui manquent énormément, elle se sent privilégiée de continuer à faire son travail en ces temps difficiles. Cela donne tout un sens à ma vie de savoir que ma musique se rend toujours aux gens.

Même s’il n’y a pas de public, dans notre cœur et dans notre tête, nous savons que nous allons jouer pour les gens. Nous savons que cela va être diffusé. C’est tout simplement une appréciation en temps différé. Émilie Paré, cheffe des deuxièmes violons à l’orchestre symphonique de Windsor

Mme Paré confie se donner en spectacle avec la même intensité malgré l’absence du public. Nous voulons vraiment offrir le meilleur produit possible , dit-elle.

Bien que le contact ne se fasse plus en temps réel, sa mission demeure la même. Elle souhaite apporter un peu de douceur et de réconfort avec sa musique.

C’est une thérapie pour nous d’abord, c’est une façon de vivre , souligne Mme Paré. C’est quelque chose qui nous passionne et de savoir que cela peut aider, c’est incroyable!

Un baume pour le cœur

Pour la violoncelliste Nadine Deleury, la pandémie a permis d’étaler au grand jour la puissance et l’importance du quatrième art. S’il y a une chose que les gens partout au monde ont découvert durant cette pandémie, c’est le pouvoir de la musique.

Elle raconte que son instrument a été sa principale compagne lors des moments les plus difficiles. En dehors des répétitions et des enregistrements avec l’orchestre, j’ai beaucoup aimé être seule avec mon violoncelle et de m’y retrouver.

Mme Deleury se réjouit d’avoir la chance de partager sa musique virtuellement à qui aurait besoin d’un peu d’apaisement. Grâce au format numérique, les spectacles de l’orchestre symphonique sont encore plus accessibles au grand public.

Nadine Deleury est violoncelliste et membre supplémentaire à l'orchestre symphonique de Windsor. Photo : Radio-Canada / Lisette Leboeuf

De savoir que nos concerts sont regardés par des personnes qui ne pourraient pas venir sur place ou qui n’ont peut-être jamais assisté à un concert pour une raison ou une autre me touche énormément , reconnaît la violoncelliste.

Elle avoue d'ailleurs avoir acheté son propre billet afin d’écouter les concerts au moment de leur publication en ligne. Je sais très bien ce que nous avons enregistré, mentionne-t-elle. Mais il y a toujours de belles surprises.

Mme Deleury dit être particulièrement émerveillée par le travail irréprochable des ingénieurs du son et de l’équipe technique.

C'est la partie la plus facile de jouer lors des répétitions et des concerts. C’est vraiment un art de mettre tout cela ensemble et d’en faire le montage. Nadine Deleury, violoncelliste et membre supplémentaire à l’orchestre symphonique de Windsor

L’orchestre symphonique de Windsor se penchera prochainement sur la programmation du printemps. La directrice générale Sheila Wisdom ne peut toutefois pas confirmer pour le moment quelle formule elle prendra.

Si la pandémie a été riche en apprentissage et a permis à l'orchestre de se diversifier, il demeure que les concerts numériques génèrent moins de profits, selon l’organisation.