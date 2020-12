Villa-Bonheur : le maire de Granby en colère à l’égard de la santé publique

La crise qu’on vit à Granby est une crise de confiance envers le CIUSSS , lance-t-il d’entrée de jeu. Il y a des dégâts majeurs. J’aimerais ça être positif, de dire qu’on a une clinique et que la situation s’améliore, mais [au fil du temps] la situation dépérit , regrette-t-il.

Au fil des derniers jours, la situation ne cesse de se dégrader au CHSLD Villa-Bonheur. Ce vendredi, la résidence recense 10 nouveaux cas de COVID-19 parmi les employés. Ils sont désormais 81 à être infectés.

Du côté des résidents, c’est l’hécatombe. On compte un nouveau décès, pour un total de 12 morts, et 86 résidents touchés. Seuls huit d’entre eux n’ont pas encore attrapé la COVID-19 dans l’établissement. Ces derniers ont d’ailleurs été placés dans une unité spéciale et l’établissement ne pourra plus recevoir la visite de proches aidants.

Le maire de Granby souhaite que des actions plus concrètes soient prises afin de venir en aide aux résidents de cet établissement. Quand il y a eu la première vague de la pandémie, il y a eu l’armée qui avait été déployée dans certains centres. Récemment, il y a eu la Croix-Rouge à Lac-Mégantic et Victoriaville pour moins de cas que ça , souligne-t-il.

Je demande que le ministre Dubé prenne les choses en main, parce que visiblement, en dessous de lui, ça ne marche pas. Pascal Bonin, maire de Granby

Il y a quelque chose qui doit se passer et je ne peux plus me contenter des réponses comme celle que le CIUSSS m’a donnée cette semaine en me disant que la situation était sous contrôle , ajoute le maire de Granby.

Une situation sous contrôle , selon la santé publique

Dans un communiqué, la santé publique clame que la situation au CHSLD Villa-Bonheur est sous contrôle , mais reconnaît qu’elle est précaire, et plus particulièrement sur le plan des ressources humaines, notamment les préposées aux bénéficiaires, durant la fin de semaine à venir.

Du côté du cabinet de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, on fait savoir dans une réponse écrite que la situation est prise en charge de façon rigoureuse bien que la progression de l’éclosion au CHSLD Villa-Bonheur fut extrêmement rapide .

Nous sommes en communication constante avec le CIUSSS de l’Estrie et suivons la situation de très près. Toutes les mesures de prévention et de contrôle des infections sont appliquées et l’expertise PCI est sur place pour soutenir les équipes , assure-t-on.

Un point de service pour le dépistage dès lundi

Après des mois d’attente et des multiples demandes, Granby disposera désormais de son point de service de dépistage permanent à partir de lundi. Il sera situé sur la rue Principale avec des plages horaires avec ou sans rendez-vous du lundi au vendredi. Mais pour Pascal Bonin, c’est un service qui arrive bien tard.

On est le 11 décembre et on s’apprête à ouvrir un centre de dépistage après huit, neuf mois de pandémie. [...] C’est quand même aberrant de voir qu’après autant de temps, la 15e plus grande ville du Québec n’a même pas de porte ouverte où se faire dépister. Comme laxisme, c’est quand même impressionnant , lance-t-il en ne mâchant pas ses mots.

Sans vouloir faire de lien direct entre la situation actuelle à Villa-Bonheur et l'absence de centre de dépistage permanent jusqu'à présent à Granby, M. Bonin pense que des citoyens auraient pu en infecter d’autres, faute de pouvoir se faire dépister à Granby.

Quand on envoie des gens se faire dépister à Bromont et qu’on a une couche de personnes qui est dans la pauvreté, [...] qui n’ont pas d'automobile et qui n’ont pas de transport pour s’y rendre, il y a beaucoup de gens qui ne se sont pas fait tester et qui, potentiellement, ont infecté des gens , pense-t-il.

Le maire de Granby regrette que la Haute-Yamaska, où se trouve Granby, était la seule MRC au-dessus de 100 000 habitants à ne pas avoir de centre de dépistage permanent.