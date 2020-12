Augmentation de la taxe carbone : l’Alberta se sent attaquée

Selon le ministre albertain de l’Environnement, Jason Nixon, l'augmentation de la taxe carbone fédérale est une nouvelle attaque envers l'économie et les compétences de la province.

Au cours d’une conférence de presse, vendredi, le ministre a dit redouter les conséquences de cette augmentation, à savoir l'augmentation du coût de la vie et une baisse de la création d’emploi, selon lui.

Cette déclaration fait suite à la présentation, vendredi, du plan climatique renforcé d’Ottawa, qui prévoit notamment d’augmenter la taxe carbone fédérale de 15 $ par année, jusqu'à ce qu'elle atteigne 170 $ la tonne, en 2030.

Cette taxe s'applique uniquement dans les provinces qui n'ont pas un plan significatif de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Le ministre albertain, lui, a assuré que l’Alberta allait continuer de répondre à ses obligations environnementales, mais à sa manière, en se concentrant sur l’innovation et la technologie , a-t-il dit.

Des craintes pour la compétitivité

Pour Jason Nixon, la province est en faveur de la lutte contre les changements climatiques et les gaz à effet de serre, mais pas au détriment de l’attractivité, de la compétitivité et de la création d’emplois.

Dans un communiqué de presse, le Conseil des affaires de l’Alberta reconnaît que la taxe carbone est une méthode transparente , que les entreprises peuvent anticiper. Cependant, un prix à 170 $ la tonne est élevé et pourrait avoir des impacts très négatifs sur les entreprises albertaines . L’organisme craint, lui aussi, pour la compétitivité.

En février, la cour d’appel de l’Alberta a déclaré inconstitutionnel le système de tarification du carbone mis en place par le gouvernement fédéral. Le premier ministre Jason Kenney a alors salué une grande victoire pour l’Alberta et pour le fédéralisme canadien .

En revanche, les Cours d’appel de l’Ontario et de la Saskatchewan ont jugé qu’elle était constitutionnelle. Les deux provinces ont décidé de porter la cause devant la Cour suprême du Canada. Les audiences ont eu lieu en septembre, mais la décision a été mise en délibéré et il pourrait s'écouler plusieurs mois avant qu'elle ne soit rendue.

Malheureusement, il y a encore des juridictions au pays qui veulent rendre la pollution gratuite , a déploré Justin Trudeau, vendredi, au moment de l’annonce du nouveau plan fédéral.

S’il y a des premiers ministres qui continuent de refuser d'accepter que le seul plan pour l’avenir de l'économie c'est un plan aussi pour protéger l'environnement, soit, mais nous allons s’assurer que partout au Canada la pollution n’est plus gratuite , a annoncé le premier ministre.

Une avancée saluée

Le ministre albertain Jason Nixon a, en revanche, salué la décision d'Ottawa de revoir sa Norme sur les combustibles propres, ce que l’Alberta réclamait depuis trois ans .

Ce choix du gouvernement fédéral a également été salué par le Conseil des affaires de l’Alberta et l’Association canadienne des producteurs pétroliers.

Pour le reste, dans un communiqué, le président-directeur général de l’Association canadienne des producteurs pétroliers, Tim McMillan, a déclaré que l'organisme était en train d’analyser les annonces faites vendredi afin d’évaluer leur implication pour l’industrie du pétrole et du gaz naturel.