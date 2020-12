La piste de course du centre multisport de Jonquière n'est pas acquise

La piste de course que souhaite intégrer Saguenay au futur centre multisport de Jonquière n'est pas acquise.

La Ville vient de modifier l'un des critères de son appel d'offres pour augmenter ses chances de recevoir des soumissions intégrant ce type d'équipement, sans que ne soit dépassée l'enveloppe allouée.

Dans une résolution publiée vendredi, le comité exécutif modifie le critère # 7 de l'appel d'offres, lancé il y a quelques semaines.

Les compagnies dont la soumission inclura une piste de course et des cages de frappeurs destinées à la pratique du baseball, tout en respectant le budget alloué de 26 650 000 $, auront un maximum de chances d’obtenir le contrat puisque selon la grille d'analyse de la Ville, ils recevront 20 points.

Les soumissionnaires en mesure de construire une piste de course seulement (sans la cage de frappeurs) auront pour leur part 15 points.

Enfin, cinq points seront accordés aux entreprises qui seront seulement en mesure d'aménager la cage de frappeurs.

Attaché de presse de la mairesse Josée Néron, Stéphane Bégin a indiqué que la Ville aimerait avoir une piste, mais que son aménagement est tributaire de la capacité des entrepreneurs de l'intégrer au projet sans dépasser les coûts autorisés.

Conseiller municipal et président de la commission des sports et du plein air de Saguenay, Michel Thiffault tient mordicus à une piste de course.

Oui, on y tient et on aimerait ça qu’il y en ait une. Michel Thiffault, président de la commission des sports et du plein air de Saguenay

Du même appel d'offres clé en main, la Ville retire l'obligation de réaliser une oeuvre d'art, un projet dont elle se chargera elle-même. Pour chaque nouvelle construction à voir le jour sur leur territoire, les municipalités ont l'obligation d'implanter une oeuvre équivalant à 1 % du budget global du projet. Il s'agit d'une opération complexe pour les entreprise qui pourraient lorgner le contrat, a expliqué la Ville.

Une enveloppe maintes fois révisée

Bien que la résolution du comité exécutif de Saguenay fasse état d'un budget alloué de 26,6 millions de dollars, le cabinet de la mairesse assure que la somme entérinée par le conseil municipal, 25 millions de dollars, ne sera pas dépassée.

La Ville a droit à une ristourne du gouvernement pour le remboursement des taxes , a clarifié l'attaché de presse de la mairesse.

L'enveloppe consacrée à la construction du centre multisports de Jonquière a été révisé à maintes reprises, passant de 45 millions de dollars à 25 millions de dollars. La mairesse a été on ne peut plus claire quant au facteur immuable du montant voté par les élus de Saguenay et a répété plusieurs fois que cette somme ne pourra être dépassée.

Le ministère de l’Éducation, des Loisirs et des Sports participe à hauteur de 7,5 millions de dollars au projet. Le reste est assumé par la Ville.