Avertissement de neige dans le Nord-Est de l’Ontario

Selon Environnement Canada, le corridor entre l’île Manitoulin et North Bay pourrait recevoir entre 15 et 25 cm de neige d’ici dimanche.

Un avertissement de neige a été publié vendredi en début de soirée pour l’île Manitoulin, Espanola, Killarney, Rivière des Français, Nipissing Ouest, North Bay, Mattawa et Powassan.

La neige commencera à tomber samedi matin et continuera jusqu’à dimanche. Des rafales sont également attendues, selon Environnement Canada.

Un bulletin météorologique spécial est en vigueur pour les secteurs du Grand Sudbury, de Temiskaming Shores et Temagami, où on prévoit entre 10 et 25 cm pendant la fin de semaine.

Dans un communiqué, la Ville du Grand Sudbury indique que son personnel est prêt pour la première importante chute de neige de la saison. Le personnel patrouille régulièrement sur les routes municipales partout dans la ville afin d’évaluer s’il est nécessaire de les déneiger, de les sabler ou d’y épandre du sel de voirie.

Le Grand Sudbury a par ailleurs adopté une nouvelle Politique concernant les phénomènes météorologiques importants.

Selon cette politique, la Ville communiquera davantage avec le public lorsqu’un bulletin spécial sera publié par Environnement Canada, entre autres pour inviter la population à faire preuvre de prudence sur les routes.