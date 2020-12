La cure de rajeunissement de la Plaza Saint-Hubert est terminée

La Plaza Saint-Hubert, l'une des plus grandes artères commerciales de Montréal, rouvre en fin de semaine après plus de deux ans de travaux. La circulation automobile y sera permise à nouveau sur l'ensemble du tronçon situé entre les rues de Bellechasse et Jean-Talon.

Les travaux de réfection, amorcés à l'été 2018 avec l'abattage de 75 arbres, auront pris un peu moins de 30 mois. Comme les infrastructures souterraines devaient être mises à niveau, la Ville a saisi l'occasion de réaménager l'artère commerciale.

On en a profité pour bonifier la rue de 53 millions, plutôt que d'avoir un gros chantier et une rue pareille comme avant , explique le conseiller municipal du district, François Limoges, qui se réjouit que le calendrier présenté initialement par son administration ait été respecté.

On a respecté le budget à la lettre, malgré que le chantier a été fermé pendant cinq semaines à cause de la pandémie , se félicite-t-il. On a fait ça dans les temps et dans le budget et on en est particulièrement fiers.

La circulation pourra maintenant reprendre comme avant sur la rue Saint-Hubert entre les rues Jean-Talon et de Bellechasse. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Ainsi, des trottoirs plus larges en pavés ont été construits et l'emblématique marquise de la Plaza a été remplacée par une autre – plus moderne, mais tout aussi distinctive – en acier et en verre.

Un premier projet avait vu le jour sous l'administration du maire Coderre, mais celui-ci a été « revu et bonifié » par Projet Montréal en mars 2018.

La fin des maux de tête quotidiens

La Ville de Montréal et la Société de développement commercial (SDC) invitent maintenant les Montréalais à se réapproprier l'artère et à acheter local lors de leurs emplettes du temps des Fêtes.

Car même si le calendrier a été respecté, les commerçants de la Plaza Saint-Hubert ont parfois trouvé le temps long ces dernières années. Pelles mécaniques et des marteaux-piqueurs ont longtemps fait partie de leur quotidien.

Les travaux ont été très longs , reconnaît Catherine Lecompte, propriétaire de la boutique Arloca, mais le résultat est vraiment concluant , selon elle.

Je trouve ça magnifique, ce qu'ils ont fait. Ça a été ardu, ça a été de longue haleine, mais on est vraiment content du résultat, alors on met ça en arrière de nous. Catherine Lecompte, propriétaire de la boutique Arloca

Le chantier a mis certains propriétaires au bord du gouffre, mais selon la SDCSociété de développement commercial , le bilan est somme toute positif : seuls trois magasins ont fermé en cours de route à cause des travaux, affirme son directeur général, Mike Parente.

Dans son communiqué de presse, vendredi, la Ville de Montréal rappelle que trois programmes de subventions avaient été mis de l'avant pour aider les commerçants à passer à travers. Pour le seul programme Artère en chantier, 165 demandes ont été admises, dit-elle, pour un total dépassant les 27 millions.

La Plaza Saint-Hubert rouvre juste à temps pour le magasinage des Fêtes. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

La Plaza Saint-Hubert accueille environ 400 commerçants, dont la première rôtisserie du même nom, fondée en 1951. Elle est promise à un bel avenir, selon l'artiste en arts visuels Pony, qui s'y est installée il y a un an et demi, alors que les travaux battaient leur plein.

C'est un mix vraiment étrange de boutiques, résume-t-elle, juste assez étrange pour qu'on se sente à l'aise. C’est très multiculturel, aussi [...] Moi je suis convaincue qu'il va y avoir un attrait dans les prochaines années au niveau de la Plaza.

Avec Benoît Chapdelaine et Aimée Lemieux