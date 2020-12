Ouverture officielle des centres de ski de fond de Saguenay samedi

Le Norvégien et le Centre plein air Bec-Scie ouvriront officiellement leurs pistes de ski de fond samedi. Du côté du Parc de la Rivière-du-Moulin, l’ouverture se fera plutôt lundi.

En raison de la COVID-19, il sera interdit de rester plus de 15 minutes dans l’aire de repos du pavillon d'accueil du Norvégien à Jonquière. Aucun effet personnel ne pourra être laissé à l’intérieur. Il sera également obligatoire de signer un registre lors de l’entrée sur le site.

Il sera possible de louer de l’équipement seulement à partir du 14 décembre. Les réservations se feront uniquement en ligne ou par téléphone. Le restaurant sera fermé.

Pour Le Norvégien et le Bec-Scie, certaines pistes étaient déjà accessibles.

Père Noël sur place

Au Centre plein air Bec-Scie de La Baie, il sera possible d’acheter un passeport ou une entrée journalière en ligne pour éviter les files d’attente. Aucune vente de nourriture et de boisson ne sera offerte pour une durée indéterminée.

Durant les deux premières fins de semaine, le père Noël sera sur place à l’entrée des sentiers pour saluer les sportifs. Le respect de la distanciation physique sera évidemment de mise.

Gratuit pour les 14 ans et moins au Parc de la Rivière-du-Moulin

Les jeunes de 14 ans et moins pourront accéder sur le site et louer de l’équipement gratuitement au Parc de la Rivière-du-Moulin de Chicoutimi durant la saison 2020-2021. Il s’agit d’un projet pilote lancé par Saguenay. La résolution a été prise lors du comité exécutif du 26 novembre dernier. Auparavant, la gratuité était offerte seulement aux enfants de 12 ans et moins.

Le projet a été réalisé avec l'appui du Grand Défi Pierre Lavoie. En échange des entrées gratuites pour les 13-14 ans, le Grand défi Pierre Lavoie fera don d’un lot d’équipement de ski de fond à la Corporation du parc de la Rivière-du-Moulin.

La salle de fartage pour les skis de fond sera fermée pour cette saison. Il ne sera également pas possible de louer un casier.