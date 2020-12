Le vélo à assistance électrique, un mode de vie pour deux familles de Magog

Kristell Savard et sa famille attirent les regards sur les routes de Magog. Que ce soit pour aller à l'école ou à l'épicerie, en hiver comme en automne, elle se déplace en vélo-cargo à assistance électrique avec ses trois enfants.

Après avoir été initiée à ce mode de transport pendant un séjour en Suisse, elle s’est procuré le véhicule cet automne dans un magasin spécialisé de Montréal au lieu d’acheter une seconde voiture. Elle se félicite aujourd’hui de cette décision.

On est moins à la course. Tu es dehors, tu es en contact avec la nature, avec les éléments, c'est tellement bénéfique, je trouve. Kristell Savard, cycliste

Ce moyen de se déplacer est non seulement bénéfique pour l'environnement, mais aussi pour la famille, avec qui il est possible d'y partager de bons moments. Ses enfants affirment d’ailleurs beaucoup aimer se promener dans le panier du vélo.

La bicyclette est adaptée pour l'hiver et équipée de pneus à crampons. Grâce à son moteur, elle permet également d'avoir différents niveaux d'aide pour pédaler lorsque c'est nécessaire.

Une fois bien chargé, ça peut devenir assez lourd, et dès qu'il y a des petites montées ça peut devenir difficile, voire impossible de monter même si tu as des cuisses d'acier, donc pour ça il y a l'assistance électrique , explique Kristell Savard.

Ce genre de vélo peut circuler sur les pistes cyclables et sur les routes, mais pas sur les autoroutes. Mme Savard note que jusqu'à maintenant, les automobilistes sont respectueux.

Je m'assure d'être vraiment le plus voyante possible , indique-t-elle en montrant son dossard jaune fluo et les nombreuses lumières installées sur son vélo. Je me suis rendu compte que jusqu'à maintenant, les gens sont vraiment courtois .

Elle remarque que ses concitoyens ont aussi commencé à la reconnaître et à s’habituer à sa présence sur les routes autour de chez elle.

Sa famille n'est pas seule : David Labonté et sa conjointe ont aussi adopté ce mode de transport. Leur vélo électrique est un peu différent, puisque leurs trois enfants y sont assis à l'arrière et qu’il n'est pas adapté pour l'hiver. Le père de famille est également très satisfait de son achat.

David Labonté et sa conjointe ont aussi adopté le vélo à assistance électrique. Leurs trois enfants y sont assis à l'arrière. Photo : Radio-Canada

Nous autres, c'est surtout pour aller porter les enfants à l'école. Quand on revenait en voiture, ça bougonnait un peu, mais quand on est sur le bicycle, tout le monde est heureux, ça chante... Donc ça fait une belle atmosphère familiale. David Labonté, cycliste

Un engouement cette année

À Sherbrooke, le copropriétaire du commerce Vélomania, Yanick Desnoyers, a vu l'intérêt pour les vélos à assistance électrique exploser, avec des ventes qui ont doublé par rapport à l'an dernier. Il possède lui-même ce genre de véhicule.

Je suis un cycliste et je trouve que c'est un autre type de sport. La vitesse va être plus rapide, la distance va être plus longue , explique-t-il.

Il remarque que ces bicyclettes peuvent aider les gens qui ont plus de difficulté à se déplacer, mais aussi les amateurs de vélo de tous les âges et dans toutes les conditions physiques.

Kristell Savard et David Labonté, eux, espèrent que les histoires de leurs familles respectives pourront en inspirer d'autres à commencer à pédaler au cours des prochaines années.