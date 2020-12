250 000 $ pour un centre de crise en Abitibi-Témiscamingue

La directrice générale de Besoin d'aide 24/7, Marianne Chouinard, affirme que l’organisme est excessivement heureux , puisque le coût du projet se situe à environ 800 000 $.

On doit encore continuer à solliciter pour faire avancer ce projet-là encore plus rapidement, dit-elle. On est tout près de 400 000 $ amassés, alors on va continuer à faire des campagnes de collecte de fonds.

L'organisme prévoit construire le bâtiment cet été et offrir les services du centre de crise en décembre 2021. Cependant, l’emplacement du centre de crise n’est pas encore déterminé.

Marianne Chouinard souligne que les besoins en désorganisation psychosociale sont criants dans la région. La crise sanitaire a exacerbé ces besoins; elle estime que Besoin d’aide 24/7 a vu ses demandes augmenter de près de 25 % comparativement à la période avant la pandémie.

Depuis les 10 dernières années, les demandes d’aide pour les situations que l’on appelle crises psychosociales sont extrêmement importantes. Juste à titre comparatif, notre région versus la région de Vaudreuil-Soulanges, on a le même nombre au niveau de la désorganisation psychosociale et cette région est quatre fois plus élevée en termes de population que nous , décrit-elle.

Le président et chef de la direction au Mouvement Desjardins, Guy Cormier, a fait l’annonce de ce financement vendredi après-midi lors d’une conférence en ligne sur les prévisions économiques de Desjardins en Abitibi-Témiscamingue en 2021.

Pour nous, ce sont des injections de fonds importantes et c’est un message significatif qu’on veut lancer sur le soutien socio-économique de vos régions respectives [l’Abitibi-Témiscamingue et la Côte-Nord] , a-t-il affirmé.

Le Fonds du grand Mouvement Desjardins octroie aussi 258 000 $ au Grenier Boréal à Longue-Pointe-de-Mingan et 400 000 $ au Cégep de Baie-Comeau.