350 000 $ pour contester le droit de grève des travailleurs des foyers de soins

Il s'agit d'un gaspillage de fonds publics, selon Patrick Roy, conseiller syndical au Syndicat canadien de la fonction publique à Fredericton.

Cet argent aurait pu servir pour une [stratégie] de recrutement et de rétention de la main-d'œuvre. On sait qu’il y a un manque de personnel dans les foyers de soins. On aurait aussi pu mettre cet argent-là pour des services pour les personnes âgées , dit Patrick Roy.

La judiciarisation du conflit entre les foyers de soins et le gouvernement de Blaine Higgs débute en mars 2019 alors que la province obtient une ordonnance du tribunal pour retarder la grève dans 45 des 46 foyers de soins de la province

Plus de 3500 syndiqués ont alors voté à plus de 90% pour la grève, selon le Syndicat canadien de la fonction publique.

La province ne voulait pas venir à la table de négociation, c’était sa position ou rien, zéro ou bien ce que je t’offre. Patrick Roy, conseiller syndical au Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP)

Afin de justifier sa position, la province fait valoir qu’il doit y avoir un nombre suffisant de préposés aux soins et d'infirmières auxiliaires en poste en cas de grève ou de lock-out. Le but est d'assurer des soins de qualité aux patients, même s'il y a un conflit de travail.

Le gouvernement voulait désigner un nombre trop élevé de personnes à qui on voulait empêcher le droit de grève. Le droit de grève depuis 2015 a été confirmé par la Cour Suprême, c’est un droit constitutionnel , indique Yves Goguen, professeur de droit à l’Université de Moncton.

Le gouvernement a perdu devant les tribunaux, à s’acharner sur une cause qui légalement n'est pas très solide , souligne Yves Goguen.

Yves Goguen, professeur de droit de l'Université de Moncton, croit que le gouvernement provincial s'est acharné sur une cause qu'il avait peu de chances de gagner. Photo : Radio-Canada / Guy LeBlanc

Les tribunaux - autant la Cour du banc de la Reine que la Cour d’appel - vont effectivement débouter la province, mais l'exercice aura pour effet de faire traîner les choses en longueur, jusqu’en janvier 2020, et aura coûté au bas mot au moins 350 000 $ dollars aux contribuables.

Du point de vue du gouvernement, de s’acharner sur ces points-là qui ont déjà été décidés, je trouve que ce n'est pas une bonne façon de dépenser des fonds publics. À peu près tout le monde sait qu’un précédent, lorsqu’établi par la Cour suprême, doit être maintenu par les cours inférieures , indique Yves Goguen.

Mais pendant ce temps, fait valoir Yves Goguen, le syndicat dépense lui aussi de l’argent en frais juridiques qui vient des cotisations des travailleurs pour défendre une loi qui est clairement établie.

Lorsqu’on voit que les chances de gagner étaient si faibles. Ça laisserait certainement supposer qu' il y avait des tactiques de vouloir faire saigner le syndicat, de le faire dépenser pour défendre leur intérêt devant les cours. Et d’ajouter des délais à chaque étape , dit-il.

En définitive, les employés n’auront pas pu exercer leur droit de grève et accepteront, un contrat de travail à rabais, le 27 mai 2020, en pleine pandémie de COVID-19.

Vraiment la majorité des membres qui l’ont accepté c’est parce qu’ils étaient découragés (...) et c’était la COVID-19 et bien honnêtement les gens n’étaient plus prêts à aller en grève ce moment-là , croit le conseiller syndical Patrick Roy.

Inacceptable selon l’opposition

D’avoir dépensé autant d'argent, c'est complètement inacceptable , dit Jean-Claude D’Amours, député libéral d’Edmundston-Madawaska-Centre et porte-parole de l'opposition en matière de Santé.

L’opposition libérale rappelle que Blaine Higgs, déjà lorsqu’il était ministre des Finances sous un gouvernement précédent, était un homme peu enclin à la négociation.

Honnêtement, je serais inquiet si j'étais à la place des fonctionnaires. Jean-Claude D’Amours, député libéral d’Edmundston-Madawaska-Centre

C'est quand même un premier ministre qui a été ministre des Finances qui ne fait aucune finalisation de convention collective et qui en a fait une depuis qu'il est premier ministre. Et ça a été un fiasco au niveau financier, avec ces dépenses-là , fait valoir Jean-Claude D’Amours.

Plusieurs manifestations des syndiqués des foyers de soins ont eu lieu l'année dernière en marge du conflit. Photo : Radio-Canada

Les verts se désolent pour les fonctionnaires, souvent des travailleurs de premières lignes qui ont combattu la pandémie et qui pourraient subir le même sort.

Les services publics sont d'une importance incroyable. On l'a vu pendant cette pandémie. Mon message aux travailleurs c'est : vous êtes des travailleurs essentiels à offrir des services de qualité aux citoyens du Nouveau-Brunswick. [...] On espère que les services publics n'écoperont pas de compressions , indique Kevin Aseneau, député vert de Kent-Nord.

Le bras de fer ne fait que commencer

La judiciarisation des négociations syndicales s'annonce comme une nouvelle tendance au Nouveau-Brunswick. Celle des foyers de soins était la toute première du gouvernement Higgs, mais certainement pas la dernière.

Vendredi, Blaine Higgs déclarait vouloir geler les salaires des employés non syndiqués de la fonction publique du Nouveau-Brunswick.

En date d’aujourd’hui, 36 786 employés de l'État sont sans contrat de travail, soit 90 % de tous les fonctionnaires syndiqués de la province.

S’il n’est pas content avec la position des syndicats, il va juste la contester et va mettre de l’argent des citoyens là-dedans. Et là on parle seulement des 350 000 $ gaspillés en cour, mais il a aussi payé des pleines pages de publicité dans les journaux. Nous on a fait la même chose et je peux vous dire que ça coûte cher , dit Patrick Roy.

La grande majorité des fonctionnaires représentés par le SCFPSyndicat canadien de la fonction publique tiendront bientôt des votes de grève.

Pour le professeur de droit Yves Goguen, ça n’augure rien de bon pour les prochaines négociations.

À la base, soit ce gouvernement négocie de mauvaise foi ou il ne comprend pas les obligations qu’il a en vertu de la charte des droits et libertés. Notamment que les gens ont droit à la négociation, à la liberté d’association, ont le droit de faire la grève , dit-il.

Inévitable retour devant les tribunaux

Il est à peu près certain que les syndicats devront retourner devant les tribunaux lors des prochaines négociations de conventions collectives, selon le professeur Yves Goguen.

C’est de la négociation de mauvaise foi. On le voit lorsque le gouvernement s’est vu ordonner de changer sa loi sur les travailleurs essentiels. Il a saisi l’occasion d’ajouter un article sur " la capacité à payer " de la province qui sera nécessairement contesté devant les tribunaux. Un article qui a très peu de chances de survivre , précise-t-il.

En décembre 2019, alors que le gouvernement a essuyé plusieurs revers en cour, Blaine Higgs ajoute l’article sur la « capacité à payer » à la nouvelle loi sur les services essentiels dans les foyers de soins. Il vise à lier la décision de l’arbitre sur les augmentations salariales des travailleurs à la situation financière de la province.

L’amendement est adopté avec l’appui de l’Alliance de gens du Nouveau-Brunswick. Les libéraux et les verts s'y sont opposés.

Je pense que c’est une mauvaise utilisation des fonds publics et de vouloir s’acharner sur des travailleuses [...] pour ultimement que ces gens-là aient droit à une hausse salariale. Sur le plan légal, ils utilisent des arguments très boiteux. Sur le plan humain, je trouve que c’est odieux et ignoble , indique Yves Goguen.