COVID-19 : Une certaine réticence à la vaccination dans les communautés autochtones

Certains membres des communautés autochtones sont réticents à se faire vacciner contre la COVID-19 : une conséquence de la méfiance envers le système de santé et de ses erreurs historiques. C'est ce qu'affirme Marjolaine Siouï, la directrice générale de la Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador.