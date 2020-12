17 décès de plus en 9 jours en Mauricie et au Centre-du-Québec

Le CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec ajoute 17 décès de plus au bilan entre le 30 novembre et le 8 décembre, ce qui porte le total à 27 pour cette période. Ces décès sont survenus dans des résidences privées pour aînés et des ressources intermédiaires.

La région compte également un décès à domicile supplémentaire au cours des dernières 24 heures. 83 nouveaux cas s’ajoutent dans la région dont 32 en Mauricie et 51 au Centre-du-Québec. Le nombre d’hospitalisations a diminué de deux pour s’établir à 53 et le nombre de patients aux soins intensifs demeure à sept.

Situation stabilisée au centre l’Assomption

L'importante éclosion de COVID-19 qui a frappé le centre l'Assomption, une résidence privée de Saint-Léonard-d'Aston, est en train de se résorber.

36 des 38 résidents ont contracté la maladie ainsi qu'une trentaine d'employés. À ce jour, 28 résidents sont guéris de la maladie, cinq cinq résidents ont toujours des symptômes et trois d'entre eux sont dans une situation plus sévère. Le centre a perdu quatre résidents en raison de l'éclosion : trois sont morts de la COVID et un autre est mort d'une pneumonie causée par le coronavirus.

Scénario catastrophe évité

Bien qu'il déplore ces décès, Daniel Montplaisir, un membre du conseil d'administration du centre, considère que les mesures prises par le CIUSSS pour endiguer la propagation ont permis de sauver des vies. Au plus fort de l'éclosion, il craignait de perdre jusqu'à la moitié des résidents infectés, un scénario catastrophe qui a pu être évité.

Il rappelle que la moyenne d’âge dans la résidence est de plus de 90 ans et qu’une grande proportion de ce groupe d’âge décède lorsqu’ils contractent le virus. Alors quand on a vu 36 personnes infectées, on s’est dit Seigneur! Ça va se vider! Voyez-vous, finalement, à la fin de la journée, on n’a que trois décès reliés à la COVID. Alors c’est incroyable, c’est incroyable les soins que les gens ont reçu , raconte monsieur Montplaisir.

Une équipe d'une dizaine de professionnels, des infirmières et infirmières auxiliaires, ont apporté leur soutien au personnel de la résidence depuis le début de l'éclosion. Plusieurs professionnels comme des esgothérapeutres vont continuer à apporter leur aide au cours des prochaines semaines pour aider à la réadaptation des résidents.

21 employés sont considérés guéris selon le plus récent bilan.

Avec les informations de Camille Carpentier