COVID-19 : deux MRC de l'Outaouais à risque de basculer en zone rouge

La MRCMunicipalité régionale de comté de Papineau et celle de la Vallée-de-la-Gatineau sont surveillés de près par les autorités de santé publique en Outaouais. Ces deux régions sont actuellement à un niveau d’alerte orange. Mais elles pourraient basculer dans le rouge en raison de la hausse du nombre de cas, ont laissé entendre les autorités.

Au cours des derniers jours, plusieurs nouveaux cas ont été rapportés, particulièrement dans les centres d'hébergement et de soins à longue durée ( CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée ) et résidences privées pour aînés (RPA) des deux secteurs ruraux de la région.

Une éclosion de COVID-19 fait rage actuellement au Pavillon de la Paix à Messines, dans la MRCMunicipalité régionale de comté de la Vallée-de-la-Gatineau. Sur les quelque 40 résidents de l’établissement, 34 personnes ont contracté le virus, dont 33 dans les dernières 24 heures.

Une éclosion majeure a été déclarée à la résidence Pavillon de la Paix à Messines, dans la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau. Sur les 40 résidents, 34 d’entre eux ont contracté le virus. Photo : Radio-Canada

Dans la MRCMunicipalité régionale de comté Papineau, une éclosion inquiète aussi les autorités au CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée la Petite-Nation, dans le village de St-André-Avellin, où 25 nouveaux cas de COVID-19 ont été rapportés dans les 48 dernières heures et un décès.

« On procède à des dépistages élargis, tant au niveau des employés que des résidents des établissements touchés, pour établir un bon état de la situation. Et en fonction de notre analyse, on verra s' il est nécessaire ou non d’appliquer des mesures additionnelles dans les territoires touchés », a indiqué la Dre Brigitte Pinard, directrice par intérim de la santé publique au CISSS de l’Outaouais, jeudi en fin de journée.

Dre Brigitte Pinard, directrice de la santé publique au CISSS de l’Outaouais. Photo : Radio-Canada

Pour Chantal Lamarche, préfète de la MRCMunicipalité régionale de comté de la Vallée-de-la-Gatineau, la hausse des cas s'explique par l’éclosion au Pavillon de la Paix à Messines.

Chantal Lamarche, préfète de la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau, en Outaouais. Photo : Radio-Canada

La hausse des taux est vraiment ciblée, donc c’est moins inquiétant. Par contre, il faut faire attention. Je passe un message à la population : il faut se serrer les coudes pour rester en orange. Est-ce qu’on va réussir, je ne le sais pas, mais on va essayer , a-t-elle dit.

Il y trois semaines, la région semblait toujours épargnée avec quelques rares cas, souligne la préfète de la MRCMunicipalité régionale de comté de la Vallée-de-la-Gatineau. Selon elle, les déplacements des gens entre régions et la mobilité du personnel soignant sur le territoire peuvent expliquer cette flambée de nouveaux cas.

Au niveau de la santé, on a les employés du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais qui se promènent de centre en centre dans la Vallée-de-la-Gatineau. Moi je pense que le problème est là Chantal Lamarche, préfète de la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau.

Martin Sicard est le propriétaire du Resto Frite Chez Martin à Gracefield, dans la MRCMunicipalité régionale de comté de la Vallée-de-la-Gatineau. La COVID-19 a durement frappé son commerce qui ne compte plus que trois employés. Avant la pandémie, son équipe comptait une douzaine de travailleurs. Pourtant, le restaurateur dit qu'il accepterait de fermer ses portes advenant que sa région passe au rouge, surtout si c’était le coup de barre nécessaire pour freiner la pandémie.

Martin Sicard, propriétaire du Resto Frite Chez Martin à Gracefield, n'a plus que trois employés pour faire tourner son restaurant. Avant la pandémie, il avait une équipe d'une douzaine de travailleurs. Photo : Radio-Canada

« C’est sûr que s’il faut fermer, je vais fermer pour faire en sorte qu’on soit tous égaux et qu’on vienne à bout de passer au travers. Ça ne me dérange pas de fermer les portes demain matin et de dire : dans un autre mois, on se revoit. Si on est rendu-là, on va le faire parce qu'on n'a pas le choix », dit-il.

Dans la MRC Papineau, la situation préoccupe aussi le maire de St-André-Avellin, qui craint les effets dévastateurs des mesures restrictives imposées en zone rouge pour l’économie de sa municipalité.

Jean-René Carrière est le maire de St-André-Avellin, dans la MRC Papineau en Outaouais. Photo : Radio-Canada

« Il faut respecter la limite de gens, la limite d'adresses de ceux qui vont se réunir et on essaie de ne pas se promener. Si ce n’est pas nécessaire, il ne faut pas le faire. Il faut limiter au maximum nos déplacements », a tenu à rappeler Jean-René Carrière.

Avec les informations de Jérémie Bergeron.