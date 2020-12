Une boucherie pour lutter contre l’insécurité alimentaire dans une Première Nation

Le projet « Butcher Shop » de la Première Nation de Red Rock, au nord du lac Supérieur, est sur le point d’ouvrir une boucherie qui devrait permettre d’améliorer la sécurité alimentaire, d’accroître l’accès aux produits alimentaires sauvages et traditionnels et de partager des connaissances entre les générations.

Le nom de la boucherie, maamawitaawining , signifie au lieu de rassemblement , explique Tim Ruby, membre de la Première Nation de Red Rock et bénévole pour le projet Butcher Shop.

Nous pourrons demander aux anciens d’enseigner aux jeunes comment préparer [la viande], raconter des histoires et rendre le gibier sauvage comestible. Tim Ruby, membre de la Première Nation de Red Rock

Nichée dans les bois enneigés sur les rives du lac Helen, près de la municipalité de Nipigon, se dresse une grande structure peinte aux quatre couleurs de la roue de médecine autochtone.

Tim Ruby explique qu’il s’agit d’un support à quatre branches pour les orignaux qui mesure 4,5 m de large et 5,5 m de haut.

Ce support sera utilisé lors de la période de la chasse à l'automne. Photo : CBC/Logan Turner

Quand nous avons notre récolte traditionnelle à l’automne, nous pouvons amener l’orignal ici et la communauté peut se rassembler pour dépecer l’orignal à un endroit, au lieu de l’accrocher chez quelqu’un et de l’amener ensuite ici , explique Tim Ruby.

M. Ruby plaisante en disant que même s’il y a assez de crochets que pour accrocher quatre orignaux à la fois, il y aurait de l’espace pour y mettre dix orignaux... c’est donc très, très massif.

Tim Ruby s'implique bénévolement dans le projet « Butcher Shop ». Photo : CBC/Logan Turner

Le bâtiment qui deviendra la boucherie de la communauté se trouve à côté du support à orignal. Il est vide pour le moment, car la COVID-19 en a retardé la construction, de même que la livraison du réfrigérateur, du congélateur et d’autres équipements.

Tim Ruby croit que le bâtiment sera prêt à être utilisé au début de la nouvelle année.

Un retour aux régimes alimentaires traditionnels pour améliorer la santé

Une étude effectuée en 2019 a permis de constater que le nombre de membres des Premières Nations vivant avec le diabète est à un niveau record et la prévalence du diabète est beaucoup plus élevée chez les membres des Premières Nations que chez les autres habitants de l’Ontario.

L’étude a également noté que la prévalence plus élevée du diabète chez les Premières Nations de la province est liée au racisme, à la dépossession des terres, aux traumatismes de l’enfance et intergénérationnels, aux changements de régime alimentaire et au mode de vie sédentaire associé à la colonisation .

En réponse à l’augmentation des taux de diabète, le chef et le conseil de bande de Red Rock ont lancé plusieurs programmes visant à améliorer la sécurité alimentaire et la nutrition.

Ils ont notamment créé un jardin communautaire qui a produit plus de légumes frais que la communauté ne pouvait en consommer et un programme nommé les enfants dans la cuisine.

La Première Nation de Red Rock fait pousser plusieurs légumes que l'on retrouve naturellement dans le Nord-Ouest de l'Ontario. Photo : CBC/Logan Turner

La nouvelle boucherie viendra s’ajouter à ses programmes, pour améliorer l’accès au gibier.

Nous essayons de sortir tout le temps pour récolter des aliments sur le territoire. Mais bien souvent, les gens consomment beaucoup de nourriture moins bonne [pour la santé] et facile à trouver. Tim Ruby, membre de la Première Nation de Red Rock