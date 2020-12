Soutien de 120 M$ pour les infrastructures portuaires de Pointe-Noire à Sept-Îles

Le gouvernement du Québec offre un soutien financier de 120 millions de dollars sous forme de subvention et de prêt à la Société ferroviaire et portuaire de Pointe-Noire (SFPPN), afin d'augmenter la capacité de ses installations.

Le ministre de l’Économie et de l’Innovation, Pierre Fitzgibbon, et le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, Jonatan Julien, se trouvent actuellement à Sept-Îles pour en faire l'annonce.

De ce montant, 50 millions de dollars proviennent directement de la Société du Plan Nord, et 70 millions de dollars sont issus d'un prêt versé par le gouvernement à l'entreprise Minerai de fer Québec.

Cette expansion devrait créer 40 nouveaux emplois permanents à la Société ferroviaire et portuaire de Pointe-Noire.

Québec affirme que cet investissement dans les infrastructures de la SFPPN Société ferroviaire et portuaire de Pointe-Noire va permettre d'accueillir la production accrue de l'entreprise Minerai de fer Québec. Celle-ci prévoit doubler la production de sa mine de fer du lac Bloom, près de Fermont.

