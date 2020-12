Bénévoles, la Croix-Rouge a besoin de vous en Abitibi-Témiscamingue

Même si les bénévoles n'agissent pas quotidiennement sur le terrain, ils peuvent faire toute la différence dans le parcours d'un sinistré.

Tu sens que tu n'es pas là pour rien, tu les aides vraiment , croit Micheline Lévesque. Elle est bénévole pour la Croix-Rouge depuis 10 ans. Elle fait partie d'une équipe d'intervention de six bénévoles à Amos, dans la MRC Abitibi.

Dans la région, les bénévoles interviennent principalement auprès des sinistrés d'un incendie.

Quand on arrive sur les lieux d'un incendie, les gens sont reconnaissants parce que ça les aide vraiment beaucoup. Ce type de relation là, c'est vraiment plaisant , raconte Micheline Lévesque.

Tant que la santé le lui permettra, elle compte poursuivre son bénévolat auprès de la Croix-Rouge, d'autant plus qu'elle affirme que l'équipe est solidaire.

Qui peut devenir bénévole à la Croix-Rouge?

Qu'il s'agisse d'un professionnel ou d'une personne à la retraite, pratiquement tout le monde de 18 ans et plus peut s'inscrire pour devenir bénévole.

Pas mal n'importe qui ayant envie d'aider et de s'investir peut devenir bénévole à la Croix-Rouge. Évidemment, après cela, selon le profil des personnes, il y a peut-être des rôles qui vont mieux convenir à certaines personnes ou autres , explique la porte-parole à la Croix-Rouge, Carole Dusseault.

Le CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal précise que 40 personnes bénévoles seront formées chaque jour par la Croix-Rouge canadienne à compter de ce samedi. Photo : Martin Labbé

Les bénévoles sont principalement appelés à intervenir sur les sinistres individuels comme des incendies. Dans de plus rares cas, avec les autorités et les municipalités, ils peuvent contribuer lors d'une catastrophe naturelle ou d'un événement de grande envergure.

Les bénévoles reçoivent de multiples formations et bénéficient d'un programme de soutien.

La Croix-Rouge intervient là où ça va moins bien, disons ça comme ça. Il y a aussi du soutien quand on sent que nous-même on peut être appelé à vivre des difficultés. C'est très important pour la Croix-Rouge de bien accueillir, former et soutenir ses bénévoles , ajoute la porte-parole de la Croix-Rouge.

Au Québec, les équipes de la Croix-Rouge interviennent, en moyenne, jusqu'à quatre fois par jour pour prêter main-forte lors d'incendies.

Il y a plus de 3000 bénévoles pour la Croix-Rouge au Québec, dont des dizaines dans la région.