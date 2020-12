Augmentation de la taxe carbone : Doug Ford furieux

Le premier ministre ontarien a fait ces commentaires durant un point de presse, vendredi après-midi. Selon lui, l’augmentation proposée de la taxe fédérale sur le carbone, qui devrait atteindre 170 $ la tonne d’émissions en 2030 - une augmentation de 340 % sur 10 ans - est stupéfiante.

J’étais dans tous mes états quand je l’ai appris. Je n’y croyais pas, j’ai dû revérifier! Pourquoi voudrait-on rendre [le Canada] moins compétitif? [...] Je n’ai jamais été aussi déçu d’une annonce politique de toute ma vie , a-t-il répondu à une question d’un journaliste.

Cette augmentation va faire exploser le coût du panier d’épicerie, le coût des déplacements, [...] le prix de l’essence à la pompe va augmenter de 30 ¢ le litre - 27,6 ¢ pour être précis - et imaginez forcer cette augmentation de dépenses aux camionneurs, aux distributeurs… Il faut protéger l’environnement, mais pas sur le dos des Canadiens qui travaillent si fort! Et plusieurs peinent à joindre les deux bouts, surtout en ce moment!

En réponse à une seconde question, M. Ford a expliqué que la province avait demandé de l’aide au gouvernement fédéral dans le but d’essuyer une partie des coûts excédentaires en santé que causent la pandémie. Le premier ministre a affirmé que cette aide lui avait été refusée.

Le niveau de dépenses en santé, en ce moment, ça ne peut pas continuer. Ça ne peut plus durer. [...] [Le gouvernement fédéral] refuse de payer les factures en santé, et en plus, ils veulent nous faire faire faillite [avec la nouvelle taxe carbone]!

Le premier ministre ontarien n’en est pas à ses premières déclarations à l’emporte pièce contre la taxe carbone du gouvernement fédéral. Lors des élections provinciales de 2018, M. Ford avait qualifié la taxe carbone d’ arnaque fiscale qui n'aura pas d'impact sur les changements climatiques .

En 2019, il avait déclaré que la taxe carbone allait plonger le Canada en récession.

Toujours en 2019, le gouvernement ontarien a financé une campagne publicitaire contre la taxe carbone.

Le gouvernement Ford détenait également le statut d’intervenant dans le recours judiciaire du gouvernement de la Saskatchewan, à l’issue duquel la Cour d’appel a donné raison au gouvernement fédéral le 3 mai.

Le gouvernement Ford a également forcé les stations-service de la province à apposer des autocollants contre la taxe carbone sur chacune de leurs pompes à essence. La Cour supérieure de l'Ontario a décidé plus tôt cette année que cette mesure était anticonstitutionnelle.