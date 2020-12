Ratés des systèmes de communication à Québec : le VG libre d'enquêter

La décision n'est pas encore prise, mais c'est sûr que le choix des mandats que le vérificateur général réalise, ça relève de ma propre décision , rappelle M. Samson, ajoutant que son équipe suit le dossier de près.

Ces dernières semaines, Radio-Canada a produit plusieurs reportages sur les problèmes du système de radiocommunication (SÉRAQ) et de la répartition assistée par ordinateur (RAO) utilisés par la police de Québec et le centre d'appels 911 de la Ville.

Implantés dès 2019, ces deux systèmes ont coûté plus de 37 millions de dollars à la Ville de Québec.

Si le vérificateur général déclenche un audit de performance, il analysera donc tous les contrats octroyés jusqu'ici. Est-ce que les fonds publics ont bien été gérés? C'est la question sur laquelle je me pencherais , résume M. Samson.

Tout ce qui est d'intérêt public, ça nous intéresse et on fait le suivi.

On saura probablement d'ici la fin décembre si le vérificateur général prend ce dossier à sa charge, comme le lui a demandé l'opposition officielle à l'hôtel de ville, la semaine dernière.

Le parti Québec 21 a envoyé une lettre au vérificateur général, puis a déposé un avis de proposition au conseil municipal du 7 décembre.

Dans cet avis, l'opposition estime qu'une enquête est nécessaire entre autres parce que le maire Labeaume a banalisé les problèmes . Malgré les nombreux reportages produits, aucune amélioration n'a été prouvée depuis , note aussi Québec 21.

Cet avis devrait être étudié cette semaine par le comité exécutif, qui fera ensuite une recommandation au conseil municipal. Les élus devraient voter pour ou contre le déclenchement de cet audit de performance le 21 décembre.

Si cette motion-là était refusée, ça me reviendra, avec mon équipe, de décider si on s'intéresse à ce dossier-là tout de suite, si on le fait plus tard, ou si on ne le regarde pas du tout.

Michel Samson, vérificateur général de la Ville de Québec