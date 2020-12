COVID-19 : Le bar rimouskois Le Campus ciblé par un appel au dépistage

Un employé du bar a reçu un résultat positif de COVID-19 dans les derniers jours, selon la direction de l'établissement.

Toute personne ayant fréquenté le bar de la rue de l'Évêché Ouest entre le 29 novembre et le 4 décembre est donc invitée à aller passer un test de dépistage.

Les personnes visées par cet appel ne sont toutefois pas soumises à un isolement, à moins de présenter des symptômes de la COVID-19.

On ne sait pas encore s’il l’a attrapé au bar ou à un autre endroit , indique le propriétaire du bar Le Campus, Luc Pichette, à propos de son employé infecté.

M. Pichette dit prendre au sérieux cet appel au dépistage.

On a été contacté par la santé publique vers 11 h ce matin et tout de suite, on a averti tout le monde. On a pris notre registre, on a déjà fait beaucoup d’appels à date. Ma femme et moi avons été nous faire dépister aussitôt , relate-t-il.

Les bars sont fermés à Rimouski depuis que le secteur est passé en zone rouge, lundi.

Les personnes concernées par ce dépistage ciblé pourront se rendre à la clinique de dépistage mobile située au Centre communautaire Saint-Pie-X, jusqu’à 20 h ce soir.