Regain d’intérêt pour les destinations soleil

Malgré l’avis du gouvernement fédéral d’éviter tout voyage non essentiel, certaines compagnies aériennes et agences de voyages remarquent une reprise d’intérêt pour les destinations soleil.

Air Canada, Air Transat, Sunwing et WestJet affirment tous par voie de communiqué qu’il y a un certain regain d’intérêt pour les voyages dans le sud.

Malgré les restrictions du gouvernement en place présentement, les indications de la part de nos clients et de nos partenaires dans les agences de voyage suggèrent que plusieurs Canadiens ont hâte de retourner sous les tropiques cet hiver. Sunwing, par voie de communiqué

Les quatre compagnies aériennes offrent chacune un régime d’assurance et d’assistance pour la COVID-19. Selon Air Canada, c’est grâce à leur programme qu’il y a de nouveau un engouement pour les destinations soleil.

Cependant, les régimes d’assurance respectifs couvrent seulement les coûts associés à la contraction de la COVID-19 spécifiquement lors du séjour.

Du côté de l’agence de voyages Hola Sun Holidays, basée à Toronto, le directeur des ventes Hugo Rocha remarque une augmentation des réservations. Malgré tout, ce nombre est loin du niveau de ventes pré-pandémie.

Depuis la semaine du Vendredi fou, on a vu plus d’intérêt sur notre site web, nos lignes téléphoniques sont plus occupées et nous avons plus de réservations. Hugo Rocha, directeur des ventes à Hola Sun Holidays

Changements d’habitudes

La directrice de l’agence de voyages Planet France, Patricia Fargeon, constate elle aussi une hausse de demandes pour les voyages à Tahiti depuis quelque temps, pour les premiers mois de 2021. Planet France est une agence de voyages à Toronto spécialisée pour les voyages en France et en Polynésie française.

Je pense que la façon de voyager va un petit peu changer pour le futur, parce que ce n’est pas du jour au lendemain qu’on va pouvoir baisser nos masques et nos gardes. Patricia Fargeon, directrice de l'agence de voyages Planet France

Mme Fargeon indique que les voyageurs préfèrent être isolés en petit groupe et partir à la découverte en nature. On voit que les réservations qui rentrent pour l’automne 2021 sont plus des réservations individuelles, qui demandent des services privés, pour un couple ou une famille , dit-elle.

Air Transat remarque aussi de nouvelles tendances face aux voyages : les gens restent à leur destination plus longtemps, soit pour une moyenne de 14 jours. Les voyages sont également plus individuels qu’en groupe.

L’avis d’Ottawa d’éviter les voyages non essentiels  (Nouvelle fenêtre) est en vigueur depuis le 13 mars 2020.