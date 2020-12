Un refuge pour femmes de Québec augmente sa capacité

Le nouveau logement sera accessible dès le 18 décembre, à 18 h.

On cherchait des locaux depuis longtemps , se réjouit Chantale Simoneau, directrice du Projet Lune, un refuge crée au départ pour et par les travailleuses du sexe de Québec.

Le logement de l'organisme sur la rue Notre-Dame-des-Anges, un 4 et demi, ne répondait plus aux besoins, selon Mme Simoneau.

On avait de l'espace pour cinq femmes et on en recevait au moins 11 à la fois, par jour , précise la directrice.

L'organisme cherchait un local dans le même secteur. On est vraiment content , se réjouit Mme Simoneau.

Douze nouvelles places seront disponibles dans les nouveaux locaux. Chaque femme pourra avoir un lit ou leur fauteuil inclinable . Deux salles de bains seront également accessibles.

Chantale Simoneau assure que les anciens locaux seront accessibles au moins jusqu'au 30 juin, ce qui augmentera la capacité totale de huit places.

Le nouvel établissement sera ouvert de 18h à midi, sept jours sur sept Photo : Radio-Canada / Sebastien Tanguay

COVID-19

L'arrivée de la COVID-19 a forcé l'organisme à accélérer l'agrandissement de ses espaces.

Avec la COVID, on souhaitait aller plus vite pour trouver un autre endroit parce que la distanciation était impossible , précise Chantale Simoneau.

Il y a beaucoup de femmes qui sont dans la rue et qui n'ont pas nécessairement de place où aller surtout avec la COVID, c'est un peu plus difficile , confie Fanny Bourdage, travailleuse de rue au projet Lune.

Plusieurs ne peuvent aller voir leur proche en raison des restrictions de déplacements entre régions, selon elle.

Elles vont pouvoir avoir un lieu sécuritaire. Ça représente vraiment beaucoup, ajoute Mme Bourdage.

Le nouvel établissement sera ouvert de 18 h à midi, sept jours sur sept. L'ancien le sera de minuit à 8 h. Dans les deux cas, les heures d'ouverture seront prolongées par temps froid grâce à une aide de Centraide.

Moins de refus

La situation devrait également permettre à l'organisme de refuser moins de femmes.

Tous les hébergements d'urgence vivent ça, de devoir refuser des gens durant la nuit et tard le soir quand il fait très froid. On est content de pouvoir répondre à ces besoins-là cet hiver , constate Chantal Simoneau.

Les besoins ne cessent d'augmenter, selon elle.