L’Abitibi-Témiscamingue et ses ressources seraient au coeur de la relance économique

La croissance économique de l'Abitibi-Témiscamingue en 2021 devrait être supérieure à celle de l’ensemble du Québec, et donc jouer un rôle clé dans la relance, selon les prévisions des économistes chez Desjardins.

La pandémie a durement touché l’économie de la province, mais l’Abitibi-Témiscamingue, le Nord-du-Québec et la Côte-Nord contribueront grandement à la relance, a insisté le président et chef de la direction au Mouvement Desjardins, Guy Cormier.

Vos trois régions sont parmi celles qui vont connaître le plus fort rebond économique en 2021 selon nos prévisions. Le Québec a plus que jamais besoin de vous, parce que vous allez donner au Québec et aux Québécois une impulsion dans notre relance économique en 2021, ça, c’est sûr , a-t-il indiqué lors d’une conférence virtuelle du Mouvement Desjardins avec la Fédération des chambres du commerce du Québec.

En effet, selon les prévisions de Desjardins, la croissance du produit intérieur brut (PIB) dans chacune de ces trois régions sera supérieure à celle de la province, qui devrait s’élever à 6,3 % en 2021.

Guy Cormier a insisté sur le rôle de ces régions dans le secteur des ressources naturelles. Ça démontre, encore aujourd’hui dans notre nouvelle économie, l’importance des ressources naturelles, l’importance des ressources qui sont un pilier à la croissance de l’économie , assure-t-il.

Parmi les projets emballants, Guy Cormier a mentionné la mise sur pied de serres agricoles chauffées au parc thermique de Senneterre et le développement du centre de transit minier nordique à Val-d’Or.

Le président du conseil d’administration de la Chambre de commerce et d’industrie de Rouyn-Noranda (CCIRN), David Lecours, estime que ces données donnent bon espoir pour la région, mais souligne que les entreprises ont de nombreux obstacles à surmonter, notamment le tourisme et le recrutement de main-d’œuvre.

Comme partout au Québec, le tourisme va représenter, au sens large, un défi, et bien entendu la main-d’œuvre , dit-il, ajoutant que le développement immobilier aidera à attirer cette main-d’œuvre.