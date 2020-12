Et si votre sapin de Noël pouvait offrir plus que vous pensiez?

Chaque année, l’organisme Aunt Leah ramasse des fonds en vendant des sapins de Noël. L'organisation soutient les jeunes qui quittent leur famille d'accueil et aident les jeunes mères et leurs bébés à rester unis. Cette année, les sapins se vendent très rapidement et cette fin de semaine pourrait être votre dernière chance d’en obtenir aux kiosques de Vancouver, Burnaby et Coquitlam.